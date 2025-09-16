< sekcia Zahraničie
Muža, ktorý útočil nožom v Mannheime, odsúdili. Dostal doživotie
Útok zacielil na zhromaždenie skupiny Pax Europa bojujúcej proti radikálnemu islamu.
Autor TASR
Stuttgart 16. septembra (TASR) - Súd v utorok odsúdil dvadsaťšesťročného Afganca na doživotie za minuloročný džihádistický útok nožom v západonemeckom meste Mannheim. Pri útoku zahynul policajt a päť osôb utrpelo zranenia, TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.
Muž identifikovaný ako Sulaiman A. bol odsúdený za vraždu, päť pokusov o vraždu a ublíženie na zdraví. Súd zločiny z mája 2024 posúdil ako obzvlášť závažné, čím sa podľa AFP prakticky vylučuje jeho predčasné prepustenie.
Útok zacielil na zhromaždenie skupiny Pax Europa bojujúcej proti radikálnemu islamu. Najprv zaútočil na rečníka a ďalších demonštrantov, následne bodol policajta, ktorý im pribehol na pomoc. Policajt o dva dni neskôr zraneniam podľahol.
Podľa nemeckých médií prišiel Sulaiman A. do Nemecka v roku 2013 vo veku 14 rokov spolu s bratom bez sprievodu rodičov. Azyl im bol zamietnutý, no ako maloletým bez sprievodu im úrady udelili trvalý pobyt a spočiatku boli umiestnení do sociálnych zariadení.
Odsúdený sa počas súdneho procesu k činom priznal a v záverečnom vyhlásení sa ospravedlnil príbuzným zavraždeného policajta. Tvrdil, že bol zmanipulovaný prostredníctvom sociálnych sietí a zradikalizoval sa po začatí vojny v Pásme Gazy v roku 2023.
Muž identifikovaný ako Sulaiman A. bol odsúdený za vraždu, päť pokusov o vraždu a ublíženie na zdraví. Súd zločiny z mája 2024 posúdil ako obzvlášť závažné, čím sa podľa AFP prakticky vylučuje jeho predčasné prepustenie.
Útok zacielil na zhromaždenie skupiny Pax Europa bojujúcej proti radikálnemu islamu. Najprv zaútočil na rečníka a ďalších demonštrantov, následne bodol policajta, ktorý im pribehol na pomoc. Policajt o dva dni neskôr zraneniam podľahol.
Podľa nemeckých médií prišiel Sulaiman A. do Nemecka v roku 2013 vo veku 14 rokov spolu s bratom bez sprievodu rodičov. Azyl im bol zamietnutý, no ako maloletým bez sprievodu im úrady udelili trvalý pobyt a spočiatku boli umiestnení do sociálnych zariadení.
Odsúdený sa počas súdneho procesu k činom priznal a v záverečnom vyhlásení sa ospravedlnil príbuzným zavraždeného policajta. Tvrdil, že bol zmanipulovaný prostredníctvom sociálnych sietí a zradikalizoval sa po začatí vojny v Pásme Gazy v roku 2023.