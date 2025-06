Muža, ktorý útočil v Colorade,obvinili zo 16-násobného pokusu o vraždu

Boulder 3. júna (TASR) — Muž, ktorý v nedeľu zaútočil na účastníkov zhromaždenia na podporu izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy v meste Boulder v americkom štáte Colorado, bol v pondelok obvinený zo 16-násobného pokusu o vraždu prvého stupňa a použitia podomácky vyrobeného plameňometu. Na tlačovej konferencii to v pondelok oznámil prokurátor Michael Dougherty. TASR o tom informuje s odvolaním sa na televíziu Sky News a agentúry DPA a AFP.



Podľa americkej ministerky spravodlivosti Pamely Bondiovej je útočníkom 45-ročný Mohamed Sabry Soliman, ktorý spáchal „antisemitský teroristický útok“. Americké médiá tvrdia, že pochádza z Egypta. Podľa vládnych zdrojov sa v USA nachádzal na základe medzičasom neplatného víza. O azyl požiadal v septembri 2022.



Zadržaný muž podľa vyšetrovateľov hodil do účastníkov zhromaždenia dve zápalné fľaše, takzvané Molotovove koktaily, striekal na nich benzín a kričal „Slobodu Palestíne“. Polícia v Boulderi uviedla, že po útoku sa našlo ďalších 16 nepoužitých Molotovových koktailov.



Útočníka zadržali na mieste činu. Do nemocníc bolo prevezených 12 zranených, pričom niektorí mali viac ako 80 rokov.



Vo federálnej žalobe sa uvádza, že Soliman sa k útoku priznal. Vyšetrovateľom povedal, že ho plánoval rok. Ďalej uviedol, že chcel zabiť „všetkých sionistov“ a že by to urobil znova.



Ak bude Solimanovi dokázaná vina vo všetkých bodoch obžaloby, hrozí mu trest odňatia slobody v trvaní 624 rokov.



Americký prezident Donald Trump z útoku obvinil svojho predchodcu Joea Bidena, pretože útočník prišiel do USA vďaka jeho „smiešnej politike otvorených hraníc“.



Americký minister zahraničných vecí Rubio pohrozil na sieti X deportáciou všetkým „teroristom, ich rodinným príslušníkom a sympatizantom s teroristami“. Trumpova vláda ich „nájde, zruší im víza a vyhostí ich“. Podľa amerických médií by sa to mohlo týkať okrem iného aj dcéry zadržaného.



K udalosti v Boulderi došlo len dva týždne po útoku pred Židovským múzeom vo Washingtone, kde muž zastrelil dvoch zamestnancov izraelského veľvyslanectva a potom kričal „Slobodu Palestíne“.