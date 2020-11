Muža, ktorý útočil v Nice, pozitívne testovali na koronavírus

Nice 3. novembra (TASR) - Útočník tuniského pôvodu, ktorý minulý týždeň zabil nožom troch ľudí v Bazilike Matky Božej vo francúzskom Nice, bol pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19, čo by mohlo oddialiť jeho vypočúvanie. Informáciu priniesla agentúra AFP.



Tunisana Bráhíma Awsáwího policajti pri útoku nožom z minulého štvrtka niekoľkokrát postrelili a je naďalej hospitalizovaný.



Awsáwí dorazil koncom septembra na taliansky ostrov Lampedusa, kde ho úrady umiestnili do karantény a neskôr prepustili s tým, že musí opustiť talianske územie. Do Francúzska pricestoval začiatkom októbra.



Páchateľ podľa starostu Nice počas útoku vykrikoval "Alláhu akbar" (Boh je najväčší). Polícia ho po útoku postrelila a zadržala.