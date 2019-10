Muža, ktorý v Anglicku uviazol na komíne, sa nepodarilo zachrániť

Londýn 28. októbra (TASR) - Záchranári v meste Carlisle v severozápadnom Anglicku sa v pondelok snažili pomôcť mužovi, ktorý uviazol na takmer 90 metrov vysokom komíne. Muž však záchrannú akciu neprežil. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica BBC.



Záchranárov ku komínu privolali popoludní. Na mieste zasahoval aj vrtuľník a špeciálny žeriav a cesty okolo komína uzavreli. Snímky z miesta nešťastia zachytávajú muža, ktorý visí na okraji komína hlavou nadol.



Telo muža sa podarilo zniesť krátko po 17.00 h miestneho času (18.00 h SEČ). Polícia však krátko na to potvrdila, že muž je mŕtvy.



To, ako sa muž na komín budovy bývalej pradiarne dostal, nie je známe, rovnako ako ani dôvod jeho výstupu, uvádza na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Záchranu podľa polície v grófstve Cumbria sťažovala poloha, v akej sa muž nachádzal. Ten zo začiatku so záchranármi komunikoval, no niekoľko posledných hodín nereagoval.



Muža sa podľa Sky News snažili zachrániť pomocou vrtuľníka, čo sa však nepodarilo pre obavy o jeho bezpečnosť.