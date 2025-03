Muža, ktorý v Mannheime autom vrazil do ľudí, obvinili z vraždy

Mannheim 4. marca (TASR) - Muža, ktorý v pondelok v nemeckom meste Mannheim vrazil autom do skupiny ľudí, pričom zabil dve osoby, v utorok obvinili z dvojnásobnej vraždy. Vzhľadom na to, že pri incidente bolo ďalších 11 ľudí zranených, prokuratúra oznámila, že podozrivého 40-ročného Nemca obvinili aj z viacnásobného pokusu o vraždu a ťažkého ublíženia na zdraví. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.



Obvineného v utorok previezli z nemocnice do cely policajného zaistenia. Médiá informovali, že muža hospitalizovali po tom, ako si pri zatýkaní strelil do úst plynovou pištoľou.



DPA doplnila, že vyšetrovatelia prehľadali mužov byt v neďalekom meste Ludwigshafen, pričom tam zhabali niekoľko predmetov. Vyšetrovatelia očakávajú, že im to pomôže stanoviť motív činu. DPA dodala, že na palubnej doske auta sa našli rukou písané poznámky obsahujúce matematické vzorce pre rýchlosť a brzdnú dráhu.



Podľa prokurátora Romea Schüsslera má páchateľ niekoľko záznamov v trestnom registri. Za napadnutie si pred vyše desiatimi rokmi odpykal krátky trest odňatia slobody, záznam má aj za šoférovania pod vplyvom alkoholu. V roku 2010 sa proti nemu začalo konanie za neoprávnené nosenie samopalu, za čo dostal pokutu od okresného súdu. V roku 2018 dostal pokutu za podnecovanie k nenávisti, ktorého sa dopustil zverejnením takéhoto komentára na Facebooku.



Existujú náznaky, že muž trpí duševnou chorobou, preto sa vyšetrovatelia sústreďujú na tento aspekt, konštatoval Schüssler. Šéfka mannheimskej polície Ulrike Schäferová uviedla, že do skupiny ľudí vrazil úmyselne.



Pri incidente zomrela 83-ročná žena a 54-ročný muž, ďalších 11 ľudí utrpelo zranenia, niektorí z nich vážne. Vyšetrovatelia nepredpokladajú, že čin má politický motív.