Muža, ktorý v Paríži pobodal vojaka, previezli na psychiatriu

Paríž 16. júla (TASR) - Muža, ktorý je podozrivý z útoku na vojaka počas hliadkovania pri jednej zo železničných staníc v Paríži, umiestnili na psychiatrické oddelenie, uviedol v utorok pre agentúru AFP nemenovaný policajný zdroj.



K útoku na vojaka došlo v pondelok v blízkosti stanice Gare de l'Est v centre Paríža. Podozrivého z útoku sa podarilo zadržať krátko po čine - je ním 40-ročný francúzsky občan narodený v Konžskej demokratickej republike.



Podľa francúzskych médií sa podozrivý hlási ku kresťanstvu. Pred útokom údajne po francúzsky vykrikoval: "Boh je veľký", čo je pokrik používaný často islamistickými útočníkmi.



Spravodajský web LCI informoval, že zadržaný muž v prvej výpovedi uviedol, že na príslušníka francúzskej armády zaútočil, lebo vojaci v jeho rodnej krajine zabíjajú ľudí.



AFP informovala, že muž bol v starostlivosti psychiatrov i v roku 2018, keď nožom zaútočil na 22-ročného muža. Aj tento útok sa odohral na inom veľkom dopravnom prestupnom uzle v Paríži.



Súd v tom čase uviedol, že muž je príliš chorý na to, aby mohol byť braný na zodpovednosť za svoje konanie. Vyšetreniami sa zistilo, že pravdepodobne trpí schizofréniou. V minulosti bol odsúdený za dva prípady domáceho násilia.



Zranený vojak bol po zásahu nožom do ramena na pozorovaní v nemocnici. Jeho stav nie je vážny, povedal v utorok pre AFP hovorca armády Guillaume Vernet.



Zranený vojak je príslušníkom jednotky zapojenej do Operácie Sentinelle, v rámci ktorej vojaci po celej krajine hliadkujú v blízkosti strategicky dôležitých objektov, aby ich chránili pred potenciálnymi teroristickými útokmi.



Operácia Sentinelle bola spustená v roku 2015 po masakre v parížskej redakcii satirického časopisu Charlie Hebdo. Príslušníci armády, ktorí sa podieľajú na Operácii Sentinelle, sa odvtedy stali terčmi niekoľkých útokov vrátane útokov spáchaných nožom.