Muža, ktorý v Stuttgarte narazil do skupiny ľudí, prepustili z väzby

Stuttgart 3. mája (TASR) - Vodiča luxusného SUV, ktorý v piatok narazil do skupiny ľudí na električkovej zastávke v juhozápadnom nemeckom meste Stuttgart, prepustili z väzby. Uviedla to v sobotu miestna polícia a prokuratúra, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Úrady budú 42-ročného Nemca pre podozrenia zo zabitia z nedbanlivosti a ublíženia na zdraví z nedbanlivosti vyšetrovať na slobode. Muž totiž v minulosti nemal žiadne problémy so zákonom.



Pri havárii utrpelo zranenia celkom osem ľudí vrátane piatich detí, pričom v piatok neskoro večer poraneniam podľahla 46-ročná žena. Podľa sobotňajšieho vyhlásenia polície sú už všetci ranení mimo ohrozenia života.



Vodiča na mieste zadržali. Počas nehody sa podľa polície v aute nachádzalo aj päťročné dieťa, ktoré vyviazlo bez zranení. Podľa denníka Bild muž zrejme pri odbočovaní stratil kontrolu nad svojím luxusným SUV a na priechode pre chodcov pri električkovej zastávke narazil do ľudí, medzi ktorými bola podľa svedkov aj žena s kočíkom. K incidentu došlo okolo 17.50 h.



Nemecké bezpečnostné zložky sú v poslednom čase vo zvýšenej pohotovosti v súvislosti s viacerými útokmi autom, ku ktorým došlo v uplynulých mesiacoch: v decembri na vianočných trhoch v Magdeburgu, kde zahynulo šesť ľudí, vo februári sa odohral incident v Mníchove, keď muž autom vrazil do skupiny demonštrantov, pričom smrteľne zranil ženu a dieťa, a v marci v Mannheime, kde zahynuli dve osoby.