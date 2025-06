Muža, ktorý vrazil autom do ľudí, zatkli pre pokus o zabitie

Passau 8. júna (TASR) — Na muža pôvodom z Iraku, ktorý v sobotu popoludní v nemeckom mesta Passau vrazil autom do skupiny piatich ľudí, bol vydaný zatykač pre pokus o zabitie. Oznámila to v nedeľu tamojšia polícia, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.



Muža bezprostredne po čine zadržali a vypočuli. Zatiaľ nie je známe, či sa k veci nejako vyjadril.



Možným motívom jeho činu mohol byť spor o starostlivosť o dieťa. Medzi piatimi zranenými je totiž aj jeho 40-ročná manželka a päťročná dcéra. Všetci žijú v oblasti Pasova, avšak údajne oddelene.



Iračan vrazil autom do skupiny ľudí na chodníku neďaleko hlavnej železničnej stanice okolo 15.30 h. Jeho manželku a 39-ročnú ženu ošetrili v nemocnici, ich zranenia však nie sú život ohrozujúce.



Podľa polície už boli z nemocnice prepustené tri osoby vrátane päťročnej dcéry páchateľa, ktoré utrpeli ľahké zranenia.



Aký je vzťah ostatných zranených k rodine Iračana polícia stále zisťuje.



V Nemecku došlo v poslednom čase k viacerým útokom autom: vlani v decembri na vianočných trhoch v Magdeburgu, kde zahynulo šesť ľudí, vo februári tohto roka sa odohral incident v Mníchove, keď muž autom vrazil do skupiny demonštrantov, pričom smrteľne zranil ženu a dieťa, a v marci v Mannheime, kde zahynuli dve osoby.