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Muža, ktorý zabil bankového zamestnanca, vzali do väzby
Zraneného sa s pomocou policajtov podarilo evakuovať cez okno, no neskôr zomrel v nemocnici.
Autor TASR,aktualizované
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Regensburg 24. júla (TASR) — Deň po smrteľnom útoku nožom na zamestnanca banky v Regensburgu bol 20-ročný útočník vzatý do vyšetrovacej väzby na základe obvinenia z vraždy a pokusu o lúpež. Motív jeho činu stále nie je známy. Na piatkovej tlačovej konferencii to oznámil šéf kriminálnej polície v Regensburgu Robert Fuchs. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Podľa doterajších zistení muž prišiel vo štvrtok popoludní do pobočky banky na ulici Stromerstrasse, v priestore pre zákazníkov ukázal pracovníkovi lístok, na ktorom sa písalo čosi o „prepadnutí a bankovej lúpeži“, a takmer okamžite naňho zaútočil kuchynským nožom. Obeti zasadil viacero bodných rán. Pracovník banky nemal vzhľadom na rýchlosť útoku možnosť reagovať.
Ťažko zraneného muža svedkovia, medzi nimi manželský pár s malým dieťaťom, odtiahli do inej miestnosti. Podozrivý sa potom presunul do zadnej časti pobočky, zatiaľ čo osoby v banke privolali políciu. Príslušníci špeciálnej jednotky útočníka po približne troch hodinách zadržali bez odporu v priestoroch toalety.
Zraneného sa s pomocou policajtov podarilo evakuovať cez okno, no neskôr zomrel v nemocnici. Ďalších dvoch zamestnancov policajti počas zásahu dostali z banky bez toho, aby prišli do kontaktu s útočníkom. Polícia už počas operácie vylúčila, že by ich muž vzal ako rukojemníkov.
Podľa prokuratúry zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že útočník mal psychické problémy, no podrobí sa psychiatrickému vyšetreniu. Ukázalo sa však, že polícii je známy, keďže v minulosti viackrát utiekol zo zariadení pre mládež. V roku 2023 mu mesto Regensburg udelilo zákaz držania zbraní po tom, čo ho dvakrát prichytili s nožom a paralyzérom.
Len deň pred útokom sa sám prihlásil na policajnej stanici po tom, čo do jej dvora hodil fľašu od piva. Po krátkom zadržaní ho prepustili. Posledné dva roky žil v Berlíne, do Regensburgu sa vrátil v júni.
Podľa doterajších zistení muž prišiel vo štvrtok popoludní do pobočky banky na ulici Stromerstrasse, v priestore pre zákazníkov ukázal pracovníkovi lístok, na ktorom sa písalo čosi o „prepadnutí a bankovej lúpeži“, a takmer okamžite naňho zaútočil kuchynským nožom. Obeti zasadil viacero bodných rán. Pracovník banky nemal vzhľadom na rýchlosť útoku možnosť reagovať.
Ťažko zraneného muža svedkovia, medzi nimi manželský pár s malým dieťaťom, odtiahli do inej miestnosti. Podozrivý sa potom presunul do zadnej časti pobočky, zatiaľ čo osoby v banke privolali políciu. Príslušníci špeciálnej jednotky útočníka po približne troch hodinách zadržali bez odporu v priestoroch toalety.
Zraneného sa s pomocou policajtov podarilo evakuovať cez okno, no neskôr zomrel v nemocnici. Ďalších dvoch zamestnancov policajti počas zásahu dostali z banky bez toho, aby prišli do kontaktu s útočníkom. Polícia už počas operácie vylúčila, že by ich muž vzal ako rukojemníkov.
Podľa prokuratúry zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že útočník mal psychické problémy, no podrobí sa psychiatrickému vyšetreniu. Ukázalo sa však, že polícii je známy, keďže v minulosti viackrát utiekol zo zariadení pre mládež. V roku 2023 mu mesto Regensburg udelilo zákaz držania zbraní po tom, čo ho dvakrát prichytili s nožom a paralyzérom.
Len deň pred útokom sa sám prihlásil na policajnej stanici po tom, čo do jej dvora hodil fľašu od piva. Po krátkom zadržaní ho prepustili. Posledné dva roky žil v Berlíne, do Regensburgu sa vrátil v júni.