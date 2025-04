Muža obvinili z útoku na izraelské veľvyslanectvo v Británií

Londýn 30. apríla (TASR) - Britská polícia v stredu oznámila, že obvinila 33-ročného muža z pokusu o teroristický čin po tom, ako sa v pondelok údajne pokúsil dostať do budovy izraelského veľvyslanectva v Londýne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a webu televízie BBC.



Podľa polície sa Abdullah Sabah Albadri v pondelok večer pokúšal neoprávnene dostať do areálu izraelského veľvyslanectva a zadržali ho pre podozrenie z porušenia verejného poriadku, nepovoleného vniknutia a držania útočnej zbrane. V stredu britské orgány muža obvinili z prípravy teroristického činu a z držania ostrého predmetu.



„Zostávame v úzkom kontakte s osobami pôsobiacimi na izraelskom veľvyslanectve,“ povedal šéf protiteroristického oddielu londýnskej polície Dominic Murphy. „Chcel by som však verejnosť ubezpečiť, že na základe nášho doterajšieho vyšetrovania po nikom inom v súvislosti s týmto prípadom nepátrame a nemyslíme si, že verejnosti niečo ďalšie hrozí,“ dodal Murphy.



Izraelské veľvyslanectvo oznámilo, že žiadny zamestnanec ani návštevník neutrpel zranenia. Budova ambasády takisto zostala nepoškodená.



„Ďakujeme britským bezpečnostným silám za ich okamžitú reakciu a pokračujúce úsilie o zabezpečenie veľvyslanectva,“ uviedla ambasáda v oficiálnom vyhlásení na platforme X. „Izraelské veľvyslanectvo sa nenechá odradiť žiadnou teroristickou hrozbou a bude naďalej s hrdosťou reprezentovať Izrael v Spojenom kráľovstve,“ dodala ambasáda.