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Muža odsúdili na smrť za zabitie príslušníka bezpečnostných zložiek
Súd uznal muža za vinného zo smrteľných teroristických činov a z držania zbrane na teroristické účely.
Autor TASR
Ammán 25. novembra (TASR) - Jordánsky súd v stredu odsúdil muža na trest smrti v prípade útoku, pri ktorom začiatkom tohto mesiaca zahynul príslušník bezpečnostných zložiek. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Súd uznal muža za vinného zo smrteľných teroristických činov a z držania zbrane na teroristické účely. Voči rozhodnutiu sa možno odvolať a podlieha tiež automatickému preskúmaniu kasačným súdom.
Muž 5. novembra dobodal príslušníka bezpečnostných zložiek neďaleko srílanského veľvyslanectva. K útoku došlo necelé dva týždne po tom, čo iní ozbrojenci otvorili streľbu v kostole v guvernoráte Karak na juhu krajiny. Agentúra Reuters tieto dva prípady spája, pretože podľa nej ide o neobvyklé útoky v inak relatívne stabilnej krajine.
Jordánsky súd 15. novembra za útok v kostole odsúdil troch mužov taktiež na trest smrti. Ozbrojenci 23. októbra vtrhli do areálu gréckeho pravoslávneho kostola v dedine Hammúd, pričom zabili deväť ľudí a ďalších 34 zranili. V tom čase sa tam konal pohrebný sprievod a bolo tam 150 až 200 ľudí.
Súd uznal muža za vinného zo smrteľných teroristických činov a z držania zbrane na teroristické účely. Voči rozhodnutiu sa možno odvolať a podlieha tiež automatickému preskúmaniu kasačným súdom.
Muž 5. novembra dobodal príslušníka bezpečnostných zložiek neďaleko srílanského veľvyslanectva. K útoku došlo necelé dva týždne po tom, čo iní ozbrojenci otvorili streľbu v kostole v guvernoráte Karak na juhu krajiny. Agentúra Reuters tieto dva prípady spája, pretože podľa nej ide o neobvyklé útoky v inak relatívne stabilnej krajine.
Jordánsky súd 15. novembra za útok v kostole odsúdil troch mužov taktiež na trest smrti. Ozbrojenci 23. októbra vtrhli do areálu gréckeho pravoslávneho kostola v dedine Hammúd, pričom zabili deväť ľudí a ďalších 34 zranili. V tom čase sa tam konal pohrebný sprievod a bolo tam 150 až 200 ľudí.