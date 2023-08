Muža odsúdili na trest smrti za príspevky na sociálnych sieťach

Rijád 29. augusta (TASR) - V Saudskej Arábii odsúdili na smrť muža, ktorý na sociálnych sieťach kritizoval údajnú korupciu a porušovanie ľudských práv v krajine. Pre agentúru AFP to v pondelok uviedol jeho brat a ďalšie zdroje oboznámené s prípadom.



Rozsudok nad Muhammadom al-Ghamdím vyniesol v júli špecializovaný trestný súd, ktorý bol zriadený v roku 2008 na posudzovanie prípadov terorizmu. Obvinený bol zo sprisahania proti vláde, podkopávania štátnych inštitúcií či podpory teroristickej ideológie, uviedli zmienené zdroje.



Saudskoarabskí predstavitelia na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie nereagovali.



Podľa ľudskoprávnych aktivistov tento prípad poukazuje na intenzívny zásah proti kritike zverejnenej na sociálnych sieťach, a to aj prostredníctvom účtov, ktoré majú málo sledovateľov.



Saíd al-Ghamdí, Muhammadov brat a aktivista žijúci v exile, uviedol, že prípad bol prinajmenšom čiastočne založený na príspevkoch na sociálnej sieti X (predtým Twitter). Jeho brat v nich kritizoval vládu a podporoval väzňov svedomia zadržiavaným v Saudskej Arábii.



Účet Muhammada al-Ghamdího na sociálnej sieti X mal podľa ľudskoprávnej organizácie ALQST iba deväť sledovateľov.



"Saudskoarabské súdy stupňujú represie a verejne odhaľujú svoje prázdne sľuby o reforme. Ako môže svet uveriť, že krajina sa reformuje, keď občanovi zotnú hlavu pre tvíty na anonymnom účte s menej ako desiatimi sledovateľmi?" pýta sa organizácia ALQST zaoberajúca sa podporou ľudských práv v Saudskej Arábii.



Saudská Arábia je často kritizovaná za časté používanie trestu smrti. Z bilancie agentúry AFP vypracovanej na základe oficiálnych údajov vyplýva, že vlani tam popravili 141 ľudí. V tomto roku bolo vykonaných už 94 popráv. Štátne médiá nešpecifikujú spôsob popravy, no často sa vykonáva odseknutím hlavy.