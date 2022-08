Muža po útoku na Salmana Rushdieho obvinili z vraždy druhého stupňa

Washington 13. augusta (TASR) - Muža podozrivého z pobodania spisovateľa Salmana Rushdieho obvinili z pokusu o vraždu druhého stupňa, informovali v sobotu predstavitelia USA. Polícia identifikovala údajného útočníka ako 24-ročného Hadiho Matara z mesta Fairview v americkom štáte New Jersey. Informácie priniesol portál britskej stanice Sky News.



K útoku došlo v piatok v kultúrnom centre v meste Chautauqua v štáte New York a 75-ročný spisovateľ, ktorý tam mal mať prednášku, utrpel ťažké zranenia.



Stále je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu a zrejme príde o oko, uviedol jeho agent Andrew Wylie.



Autor románu Satanské verše má aj pretrhnuté nervy v ruke a poškodenú pečeň.



Motív útoku ešte nie je známy, ale podľa presvedčenia polície konal podozrivý sám.



Polícia uviedla, že moderátor akcie Henry Reese, ktorý bol tiež napadnutý, utrpel menšie poranenie hlavy.



"Jednotlivec zodpovedný za útok, Hadi Matar, bol oficiálne obvinený z pokusu o vraždu druhého stupňa a z napadnutia druhého stupňa," oznámil vo vyhlásení prokurátor okresu Chautauqua, Jason Schmidt. Podľa jeho slov zostáva obvinený vo väzbe bez možnosti prepustenia na kauciu.



Podľa americkej televízie NBC News, ktorá citovala orgány činné v trestnom konaní priamo oboznámené s vyšetrovaním, Matar sympatizuje so šiitským (islamským) extrémizmom a s Iránskymi revolučnými gardami, ktoré sú elitnou zložkou iránskych ozbrojených síl.



Rushdie žije v New Yorku a v roku 2016 sa stal občanom USA.



V piatok mal mať prednášku o slobode prejavu a o Spojených štátoch ako bezpečnom útočisku pre spisovateľov, pripomína Sky News.



Počas Rushdieho prednášky v piatok vybehol na pódium muž a bodol ho do krku a do trupu. Prekvapení účastníci podujatia pomohli odtrhnúť muža od Rushdieho, ktorý spadol na zem. Príslušník štátnej polície, ktorý mal na starosti bezpečnosť podujatia, útočníka zatkol.



Rushdie sa stal na celom svete známym svojim štvrtým románom Satanské verše, vydanom v roku 1988. Román vyvolal najmä v moslimských krajinách vlnu protestov. Kampaň proti Rushdieho románu vyústila až do situácie, keď iránsky duchovný vodca ajatolláh Chomejní vydal v roku 1989 náboženský dekrét - fatvu - kvôli znevažovaniu islamu, ktorého sa mal Rushdie v románe dopustiť. Podľa fatvy má každý moslim povinnosť Rushdieho zabiť. Rushdie sa tak musel od tohto momentu dlhé roky ukrývať.