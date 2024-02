Muža podozrivého z útoku na stanici v Paríži opäť vzali do väzby

Paríž 4. februára (TASR) - Muž podozrivý zo sobotňajšieho útoku nožom na parížskej železničnej stanici Gare de Lyon je opäť vo vyšetrovacej väzbe. Podľa denníka Le Parisien to v nedeľu oznámila parížska prokuratúra.



Podozrivú osobu zadržali policajti v sobotu ráno krátko po útoku nožom, ktorý si vyžiadal troch zranených.



Muža následne vzali do vyšetrovacej väzby, z ktorej ho však v sobotu večer formálne prepustili, aby mohol byť hospitalizovaný v psychiatrickej liečebni. Jeho stav bol totiž podľa lekárov "nezlučiteľný s opatrením obmedzujúcim pohyb".



Denník Le Parisien s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že 32-ročný zadržaný má psychické problémy.



Policajti u neho našli aj antipsychotické a antiepileptické lieky, ako aj objednávací lístok na konzultáciu v psychiatrickej nemocnici v talianskom meste Turín. Muž bol v psychiatrickej ambulancii sledovaný takmer sedem rokov a bol aj hospitalizovaný.



Podozrivý je malijskej národnosti s povolením na pobyt v Taliansku vydaným v roku 2019.



Podľa denníka Le Parisien muž už pri zatýkaní policajtom spontánne povedal, že chce "zabíjať ľudí". O prípadnom náboženskom motíve svojho činu sa nezmienil.



Vyšetrovateľom povedal, že 1. februára pricestoval vlakom z Talianska do Francúzska práve preto, aby "spáchal svoj čin".



Jeho útok na jednej zo siedmich veľkých železničných staníc a hlavných cestovných uzlov vo francúzskom hlavnom meste si vyžiadal troch zranených. Jeden z nich je stále v ohrození života, doplnil Le Parisien vo svojej správe z nedele.



Parížska prokuratúra začala útok na železničnej stanici Gare de Lyon vyšetrovať ako pokus o vraždu. Kauzou sa však zaoberá aj protiteroristická prokuratúra.