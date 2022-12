Muža podozrivého z útoku v Paríži previezli na psychiatriu

Paríž 24. decembra (TASR) - Muža podozrivého z piatkového útoku pri kurdskom komunitnom centre v Paríži prijali na psychiatrické oddelenie, keď ošetrujúci lekár zistil, že vzhľadom na jeho psychický stav jeho zadržiavanie v policajnej väzbe nie je vhodné.



Ako v sobotu večer informovala agentúra AFP, 69-ročného podozrivého predvedú pred vyšetrujúceho sudcu, keď to jeho zdravotný stav dovolí.



Prokuratúra začala voči zadržanému mužovi viesť vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania úmyselnej vraždy, pokusu o vraždu a násilného konania s použitím zbrane.



Preveruje sa aj rasistický motív činu, pri ktorom páchateľ smrteľne postrelil troch ľudí. Ďalšie tri osoby boli zranené. Útok sa odohral v 10. parížskom obvode v tesnej blízkosti kurdského komunitného centra.



Podľa spravodajského webu France Info sa v sobotu na Námestí republiky v Paríži zišlo niekoľko stoviek ľudí, aby si uctili pamiatku obetí piatkového útoku.



Počas akcie došlo aj k výtržnostiam, pričom boli prevrátené najmenej štyri autá, pričom jedno z nich demonštranti aj podpálili. Na ulici Boulevard du Temple zasa prevracali a podpaľovali odpadkové koše a znečistili výklady viacerých obchodov.



Parížsky policajný prefekt Laurent Nuez pre televíziu BFM spresnil, že polícia zadržala 11 výtržníkov. Ľahké zranenia pri potýčkach s nimi utrpelo 31 policajtov. Na strane demonštrantov bola ľahko zranená len jedna osoba.



Do násilností prerástla aj demonštrácia na podporu Kurdov v juhofrancúzskom prístavnom meste Marseille: demonštranti hádzali do policajtov rôzne predmety a ničili mestský mobiliár, zatiaľ čo polícia sa snažila dav rozohnať slzotvorným plynom.



Pochod na podporu kurdskej komunity sa konal i v západofrancúzskom meste Bordeaux. Jeho priebeh bol pokojný.



Pri piatkovom útoku v Paríži zahynuli aktivistka kurdského ženského hnutia, mladý hudobný skladateľ, ktorý vo Francúzsku získal štatút utečenca z dôvodu politického prenasledovania v Turecku, a starší kurdský aktivista.