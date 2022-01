Muža podozrivého z vraždy haitského prezidenta Moisa vydali do USA

Miami 20. januára (TASR) - Americké úrady v stredu oznámili, že muž menom Rodolphe Jaar zadržaný v Dominikánskej republike, ktorý je obvinený v spojitosti s vraždou haitského prezidenta Jovenela Moisa, bol vydaný do USA. Tam sa postaví pred súd. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Americké ministerstvo spravodlivosti podľa AP potvrdilo, že Rodolphe Jaar sa nachádza vo väzbe v americkom štáte Florida. Vo štvrtok sa má postaviť pred súd, kde budú voči nemu vznesené obvinenia.



Jaar bol pred desiatimi rokmi uznaný za vinného z obchodovania s drogami a istý čas pôsobil ako informátor americkej vlády. V januári 2022 ho zadržali v Dominikánskej republike.



Ide už o druhého cudzinca, ktorý bol vydaný do USA, aby čelil obvineniam v spojitosti s vraždou haitského prezidenta, pripomína AP. Americké úrady tento mesiac zatkli bývalého kolumbijského vojaka po tom, ako ušiel z Haiti na Jamajku.



Moisa, politicky a verejne spornú postavu, zavraždili v noci zo 6. na 7. júla, keď ozbrojená skupina vtrhla do jeho súkromného sídla v haitskej metropole Port-au-Prince. Túto ozbrojenú skupinu údajne tvorili bývalí kolumbijskí vojaci, či príslušníci haitskej polície, píše AP. V spojitosti s prípadom bolo zatknutých viac ako 40 osôb.