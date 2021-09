Muža súdia za útok na židovskú reštauráciu v nemeckom Chemnitzi

Berlín 8. septembra (TASR) – Tridsaťročný muž sa v stredu postavil pred súd za antisemitský útok na židovskú reštauráciu vo východonemeckom meste Chemnitz spred troch rokov, pri ktorom utrpel zranenia majiteľ a reštaurácia bola poškodená. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Muža, ktorého meno úrady v súlade v nemeckými zákonmi na ochranu súkromia nezverejnili, podľa prokuratúry motivovala krajne pravicová ideológia. Obžalovali ho z útoku s vážnymi priťažujúcimi okolnosťami, z narušenia verejného poriadku a poškodenia majetku.



Muža postavili pred okresný súd v Chemnitzi.



Údajne patril do skupiny ľudí, ktorí večer 27. augusta 2018 zaútočili na reštauráciu Schalom. Hádzali do budovy dlažobné kocky, ktoré zasiahli a zranili židovského majiteľa. Skupina počas útoku vykrikovala antisemitské nadávky.



Antisemitský útok bol súčasťou niekoľko dní trvajúcich krajne pravicových a proti prisťahovalcom zameraných nepokojov, ktoré nasledovali po dobodaní Nemca na smrť sýrskym žiadateľom o azyl v Chemnitzi.



Do Chemnitzu prišli z celého Nemecka stovky krajine pravicových výtržníkov, protestovali tam a prenasledovali cudzincov po meste.



Obžalovaný odmietol v úvode súdneho procesu vypovedať. Majiteľ židovskej reštaurácie Uwe Dziuballa však vyhlásil, že v noc útoku utrpel šok. Keď totiž vyšiel pred svoju reštauráciu, uvidel skupinu približne desiatich ľudí v tmavom oblečení, ako naňho pozerajú s nenávisťou v očiach, píše agentúra DPA.



Nasledovali hlasné údery, spomínal na súde.



„Totálne ma to prekvapilo," povedal Dziuballa. Dodal, že na jeho reštauráciu zaútočili už aj v minulosti, ale nikdy nešlo o taký mohutný útok zacielený naňho osobne.