Muža usvedčeného zo sledovania Solejmáního odsúdili na trest smrti

Teherán 9. júna (TASR) - Irán popraví muža usvedčeného zo špionáže, ktorú vykonával pre USA a Izrael s cieľom pomôcť im s atentátom na veliteľa jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd Kásema Solejmáního. V utorok o tom informovala agentúra AFP.



Mahmúd Músaví Madžd bol odsúdený za špionáž iránskych ozbrojených síl, "predovšetkým jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd, a zo sledovania miest pobytu a pohybu generála Kásema Solejmáního výmenou za veľké sumy peňazí od izraelského Mosadu a americkej CIA", informoval hovorca iránskeho súdnictva Gholám-Hosejn Mohsení Ežeí.



"Rozsudok smrti nad Madždom potvrdil aj najvyšší súd a bude vykonaný čoskoro," dodal.



Iránske súdy vo februári vydali podobný rozsudok aj pre Amíra Rahímpúra, ktorý bol usvedčený zo špionáže v prospech USA a podieľal sa na predaji informácií o iránskom jadrovom programe.



Teherán v decembri oznámil, že zadržal osem ľudí "spojených so CIA“ a zapojených do celonárodných protestov, ktoré prepukli v novembri v dôsledku prekvapivého zvýšenia cien benzínu.



V júli 2019 tiež Teherán uviedol, že rozbil špionážnu bunku CIA, v dôsledku čoho bolo od marca 2018 do marca 2019 zatknutých 17 podozrivých a niektorí z nich aj odsúdení na smrť. Americký prezident Donald Trump však v tom čase tieto tvrdenia odmietol so slovami, že sú "úplne nepravdivé".



Irán a Spojené štáty sa dostali na pokraj vojny po útoku amerického dronu v Iraku, pri ktorom bol 3. januára usmrtený veliteľ jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd Kásem Solejmání. Irán reagoval raketovými útokmi na iracké základne, na ktorých boli umiestnení americkí vojaci.