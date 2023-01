Muža v centre Londýna usmrtil výsuvný pisoár

Londýn 27. januára (TASR) - Londýnska polícia v piatok informovala o smrti muža, ktorého vo štvrti West End rozdrvil "výsuvný pisoár". Správu o tom priniesla agentúra AP, ktorá objasnila, že takéto pisoáre sú rozmiestnené na rôznych miestach v zábavných štvrtiach Londýna, akou je aj West End.



Pri vyslobodzovaní muža, ktorý zostal uväznený pod hydraulickým pisoárom na rušnej križovatke Cambridge Circus, zasahovalo 25 hasičov vybavených aj navijakom.



Metropolitná polícia objasnila, že muž sa ocitol pod úrovňou ulice, pričom uviazol pod výsuvným pisoárom. Napriek úsiliu záchranných zložiek bol muž vyhlásený za mŕtveho priamo na mieste činu.



Jeho totožnosť nie je známa, ale podľa médií ide o technika, ktorý mal na starosti údržbu týchto hygienických zariadení.



Takéto pisoáre sú cez deň prakticky neviditeľné, pretože sú zasunuté do zeme - ich prítomnosť naznačuje len kruhový kryt na ceste či na chodníku. Do "pracovnej polohy" sa vysúvajú večer pomocou diaľkového ovládača. Rovnakým spôsobom sa ráno zasunú do zeme.



Pisoáre majú veľmi odolnú konštrukciu. Prakticky celé sú zhotovené z nehrdzavejúcej ocele. Po obvode pisoára sú tri "státia", takže ich používatelia na seba nevidia. Odtok pisoárov je pripojený na kanalizáciu. Pisoáre môžu, ale nemusia, byť pripojené na vodovodnú sieť. Elektrická prípojka zabezpečuje osvetlenie zariadenia a jeho vyhrievanie počas zimy. Pisoáre vyžadujú len minimálnu údržbu a sú v podstate odolné voči útokom vandalov.