Muža v Rusku usvedčili z vlastizrady a uložili mu 19-ročné väzenie

Moskva 21. decembra (TASR) - Rusko odsúdilo muža na 19 rokov väzenia za to, že posielal americkému Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI) informácie o ruských vojakoch. Oznámila to v sobotu ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB), píše TASR podľa správy agentúry AFP.



FSB vo svojom vyhlásení uviedla, že neidentifikovaný muž narodený v roku 1993 bol uznaný vinným z "vlastizrady" a ďalších obvinení, ktoré bližšie nešpecifikovala.



Muža z ruského mesta Orenburg FSB obvinila z "poskytovania informácií o identite a ďalšie osobné údaje ruských vojakov americkému Federálnemu úradu pre vyšetrovanie". Po prvýkrát ho zadržali v januári 2023, píše AFP.



Súd v Orenburgu udelil mužovi 19-ročný trest v prísnej trestaneckej kolónii, upresnila FSB.



Ruské súdy od začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu rozdali viacero vysokých väzenských trestov za vlastizradu, terorizmus a sabotáž. Ľudí obvinili z toho, že pracujú pre Ukrajinu, alebo spolupracujú so západnými krajinami s cieľom oslabiť ruskú vojenskú operáciu, konštatuje AFP.