Muža vďaka testom DNA zbavili viny 47 rokov po obvinení zo znásilnenia

New York 5. septembra (TASR) - Američan Leonard Mack, ktorý neprávom strávil vo väzení sedem a pol roka za znásilnenie z roku 1975, bol zbavený viny 47 rokov po svojom odsúdení na základe nových DNA dôkazov. TASR správu prevzala v stredu z agentúry AFP.



Mack (72) bol zatknutý v roku 1975 v štáte New York po tom, ako tam bolo znásilnené dospievajúce dievča. Polícia vyhlásila pátranie po podozrivom černochovi a krátko na to zadržala Macka, ktorý je Afroameričan. V roku 1976 ho súd uznal za vinného a vo väzení strávil sedem a pol roka.



Mackovým prípadom sa zaoberala organizácia Innocence Project, ktorá sa usiluje zabrániť nespravodlivým odsúdeniam a podporuje spravodlivé súdnictvo. Na základe DNA dôkazu potvrdila, že Mack sa znásilnenia nedopustil a určila páchateľa, ktorý sa k tomuto trestnému činu priznal. Uviedla to prokuratúra v okrese Westchester v štáte New York. "Konečne som voľný," povedal Mack v reakcii na zbavenie viny.



Od roku 1989 bolo pomocou DNA testov oslobodených 575 nespravodlivo odsúdených osôb vrátane 35 ľudí, ktorí čakali na popravu, píše AFP s odvolaním sa na údaje projektu National Registry of Exonerations.