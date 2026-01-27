< sekcia Zahraničie
Muža z Eritrey za obchod s bielym mäsom odsúdili na 20 rokov
Členovia skupiny zneužili tisíce migrantov, ktorých zadržiavali v preplnených utečeneckých táboroch v Líbyi a od ich rodín žiadali veľké sumy peňazí ako výkupné.
Autor TASR
Haag 27. januára (TASR) - Holandský súd v utorok odsúdil muža z Eritrey na dvadsať rokov vo väzení za založenie skupiny obchodujúcej s bielym mäsom, ktorá mučila a vydierala migrantov snažiacich sa dostať do Európy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Odsúdený Amanuel Walid podľa súdu zaobchádzal s migrantmi prepravovanými z Eritrey cez Líbyu do Európy „bez štipky ľudskosti“. „Vaším jediným cieľom bolo zarobiť čo najviac peňazí od ľudí, ktorí hľadali lepšiu budúcnosť,“ konštatoval súd.
Členovia skupiny zneužili tisíce migrantov, ktorých zadržiavali v preplnených utečeneckých táboroch v Líbyi a od ich rodín žiadali veľké sumy peňazí ako výkupné. Súd poznamenal, že Walid nad svojimi činmi nikdy neprejavil ľútosť, hoci bol uznaný ako duševne spôsobilý odpykať si trest vo väzení.
Súd v severoholandskom meste Zwolle si podrobnosti o mučení a vydieraní obetí vypočul priamo od ich rodín, ktoré vypovedali prostredníctvom telemostu. Prokuratúra pre Walida žiadala najvyšší trest 20 rokov za trestné činy vedenie zločineckej organizácie s cieľom obchodu s bielym mäsom, vydieranie, branie rukojemníkov a sexuálne trestné činy.
