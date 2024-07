Muža z Floridy zatkli za vyhrážky Bidenovi

Miami 18. júla (TASR) - Len niekoľko dní po pokuse o atentát na exprezidenta USA Donalda Trumpa zadržali v americkom štáte Florida muža, ktorý sa vyhrážal útokom úradujúcemu prezidentovi USA Joeovi Bidenovi, informovala v noci na štvrtok agentúra AFP.



AFP doplnila, že 39-ročného Jasona Patricka Aldaya zadržali v pondelok. Podľa úradu prokurátora pre jeden z okresov Floridy zadržaný Alday z mesta Quincy sa údajne "zapojil do odosielania výhražnej komunikácie a vyhrážal sa prezidentovi Bidenovi a ďalším predstaviteľom federálnych úradov".



Podľa trestného oznámenia sa Alday minulý mesiac o Bidenovi vyjadroval aj počas kontroly v psychiatrickom zariadení v meste Tallahassee na Floride. Ešte viac vyhrážok Bidenovi adresoval vo svojich statusoch na sieti X.



Súd poslal Aldaya do väzby, kde zostane až do súdneho procesu.



Pri útoku, ktorý sa odohral minulú sobotu v meste v Butler v štáte Pensylvánia, Trump utrpel ľahké zranenie na ušnici. Útočníka, 20-ročného Thomasa Matthewa Crooksa, zastrelili ostreľovači tajnej služby.