Muža za znásilnenie a vraždu lekárky odsúdili na doživotie

Naí Dillí 20. januára (TASR) - Indický súd v pondelok odsúdil policajného dobrovoľníka Sanjoya Roya za znásilnenie a vraždu lekárky na doživotie. Sudca zamietol trest smrti a odôvodnil to tým, že podľa neho nejde o zriedkavý trestný čin. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Rodina 31-ročnej zavraždenej lekárky je z takéhoto výsledku súdneho procesu "šokovaná". Podľa ich právnika požadujú trest smrti a dôkladné prešetrenie prípadného zapojenia ďalších osôb do "väčšieho sprisahania", uviedol pre Reuters.



"Nepovažujem to za najvzácnejší zo vzácnych trestných činov," vyhlásil v pondelok sudca. Roya súd vo východoindickom meste Kalkata uznal vinným už v sobotu.



Tridsaťtriročný útočník pracoval ako policajný dobrovoľník v tej istej nemocnici ako zavraždená lekárka. Opakovane tvrdil, že je nevinný a útok na lekárku krátko pred atestáciou naňho nastražili. Jeho právnička uviedla, že je "psychicky labilný" a proti rozhodnutiu súdu sa odvolajú.



V auguste minulého roka našli mŕtve telo obete vo fakultnej nemocnici v Kalkate. Podľa pitvy lekárku pravdepodobne spoločne znásilnili viacerí ľudia. Trestný čin vyvolal po celej Indii vlnu protestov a štrajkov, v ktorých lekári požadovali zlepšenie bezpečnosti vo verejných nemocniciach a lepšiu ochranu žien.



Indická polícia počas vyšetrovania vypočula viac ako 120 svedkov. Šéfa miestnej polície a vedúceho univerzity obvinili zo zničenia stôp na mieste činu a manipulovania s dôkazmi.



S rozsudkom vyjadrila nespokojnosť aj širšia verejnosť. Indickí lekári chcú pokračovať v demonštráciách až spravodlivého vyriešenie tohto celospoločenského problému.



Podľa oficiálnych údajov je v Indii každých 15 minút znásilnená žena alebo dievča. Aktivisti za práva žien však predpokladajú, že obete znásilnenia množstvo prípadov nenahlásia polícii.



Hoci príslušné zákony v Indii sa v posledných rokoch sprísnili, mnohí ľudia sa stále domnievajú, že na zabránenie sexuálne motivovaných zločinov sa robí príliš málo.