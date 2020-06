Ukrajinca zachránili zo studne, kam spadol na úteku pred psom

Denpasar 8. júna (TASR) - Ukrajinca, ktorý na indonézskom ostrove Bali minulý týždeň na úteku pred divým psom spadol do studne a utrpel zlomeninu nohy, zachránili po šiestich dňoch. Oznámila to v pondelok miestna polícia, informovala agentúra AP.



Muž menom Roberts Jacob Matthews spadol do betónovej studne hlbokej takmer štyri metre začiatkom minulého týždňa a nebol schopný sa z nej dostať. Farmár z obce Pecatu na juhu Bali začul v sobotu jeho volanie o pomoc a informoval ostatných dedinčanov.



Tí Matthewsovi poskytli potravu a vodu a chceli ho zachrániť pomocou lana. Muž však povedal, že nie je možné ho vytiahnuť z dôvodu zranení, ktoré utrpel.



Do studne sa neskôr spustil tím z indonézskej pátracej a záchrannej služby a Matthewsa vytiahol. Zachráneného previezli na ošetrenie do nemocnice.



Muž úradom povedal, že sa snažil uniknúť divému psovi, ktorý ho naháňal. Pil vodu zo studne, čo mu podľa jeho slov pomohlo prežiť.



Matthews, ktorý je na dovolenke na Bali od marca, je držiteľom ukrajinského pasu a má britský vodičský preukaz.