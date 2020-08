Muža zbili bejzbalovými palicami, chcel, aby si ľudia nadsadili rúška

Paríž 4. augusta (TASR) - Obyvateľ parížskeho predmestia tvrdí, že ho zbili bejzbalovými palicami po tom, ako jedného muža v práčovni požiadal, aby si nasadil na tvár rúško. Nosenie rúšok je totiž momentálne pre pandémiu nového druhu koronavírusu vo všetkých uzavretých verejných priestoroch vo Francúzsku povinné. S odvolaním sa na správy francúzskych médií o tom napísala agentúra AP.



Denník Le Parisien zverejnil v utorok videozáznam z bezpečnostnej kamery zachytávajúci, ako v práčovni na muža s rúškom útočia dovedna štyria ľudia, z toho dvaja s bejzbalovými pálkami. Útočníci následne z práčovne utiekli a dobitého muža nechali ležať na zemi, tvárou nadol. K incidentu došlo v meste Soisy-sous-Montmorency severne od Paríža.



Obeťou útoku bol muž identifikovaný médiami len ako Augustin. Francúzskej televízii BMF TV povedal, že ho zbili, keď jedného z útočníkov požiadal, aby si na tvár nasadil rúško.



"Ja som mal rúško a tohto človeka som požiadal, aby si svoje tiež nasadil... On sa však správal, akoby nepočul," povedal Augustin.



Dodal, že na svojej žiadosti naďalej trval, pričom muž reagoval tak, že zavolal svojho brata, bratranca či iného známeho, ktorý bol práve pred práčovňou, a Augustinovi sa následne vyhrážali a urážali ho.



O niekoľko minút sa k tejto dvojici pridali aj ďalší dvaja ľudia s bejzbalovými palicami. "Dostal som rany do chrbta, spánkov i lebky," povedal. Le Parisien ďalej informoval, že muž podal na polícii trestné oznámenie. Totožnosť útočníkov dosiaľ známa nie je.



Francúzsko zažilo v ostatnom čase viacero rôznych incidentov súvisiacich s neochotou občanov nosiť rúška, ktoré sú momentálne vo viacerých mestách a obciach povinné aj v exteriéroch.



Dosiaľ najdramatickejší takýto incident sa odohral začiatkom júla v meste Bayonne na juhu Francúzska, kde skupina mužov bez rúška spôsobila vodičovi - brániacom im vo vstupe do autobusu - zranenia, ktorým neskôr aj podľahol.