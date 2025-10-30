< sekcia Zahraničie
Muža zodpovedného za útok na mešitu v Nórsku odsúdili na 21 rokov
Okresný súd v Osle v stredu rozhodol, že Manshaus je duševne zdravý, a podľa tlačovej agentúry NTB dospel k záveru, že trest odňatia slobody je dostatočný na ochranu spoločnosti.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Oslo 29. októbra (TASR) - Philip Manshaus (28), muž, ktorý pred šiestimi rokmi zabil svoju nevlastnú sestru a zaútočil na mešitu na predmestí nórskej metropoly Oslo, bol v stredu v opakovanom súdnom procese odsúdený na 21 rokov za mrežami. TASR správu prevzala z agentúry DPA.
Okresný súd v Osle v stredu rozhodol, že Manshaus je duševne zdravý, a podľa tlačovej agentúry NTB dospel k záveru, že trest odňatia slobody je dostatočný na ochranu spoločnosti.
K útoku došlo v auguste 2019 v mešite al-Noor na predmestí Osla s názvom Baerum. V pôvodnom súdnom procese v roku 2020 bol muž odsúdený na 21 rokov tzv. preventívneho väzenia za vraždu a terorizmus s minimálnou dĺžkou trestu 14 rokov.
DPA vysvetľuje, že preventívne väzenie v Nórsku znamená, že čas, ktorý páchateľ strávi za mrežami, môže byť teoreticky opakovane predĺžený, ak ho úrady budú naďalej klasifikovať ako nebezpečného – a preto nemusí byť nikdy prepustený.
Súdny proces s Manshausom bol obnovený v roku 2024 po tom, ako nový odborný posudok vyvolal pochybnosti o jeho duševnom zdraví v čase spáchania zločinu. Obhajca útočníka argumentoval, že Manshaus bol vtedy duševne chorý a psychotický a že sa odvtedy od svojich predchádzajúcich činov a pravicovo extrémistických názorov dištancoval.
Manshaus mal v čase útoku iba 21 rokov. Počas streľby sa v mešite nachádzali traja veriaci a páchateľa tam premohol 65-ročný muž. K vážnym zraneniam nedošlo.
Telo jeho nevlastnej 17-ročnej sestry našla polícia neskôr v dome jeho rodičov. Zabil ju štyrmi výstrelmi z loveckej pušky, vysvetľuje DPA.
Okresný súd v Osle v stredu rozhodol, že Manshaus je duševne zdravý, a podľa tlačovej agentúry NTB dospel k záveru, že trest odňatia slobody je dostatočný na ochranu spoločnosti.
K útoku došlo v auguste 2019 v mešite al-Noor na predmestí Osla s názvom Baerum. V pôvodnom súdnom procese v roku 2020 bol muž odsúdený na 21 rokov tzv. preventívneho väzenia za vraždu a terorizmus s minimálnou dĺžkou trestu 14 rokov.
DPA vysvetľuje, že preventívne väzenie v Nórsku znamená, že čas, ktorý páchateľ strávi za mrežami, môže byť teoreticky opakovane predĺžený, ak ho úrady budú naďalej klasifikovať ako nebezpečného – a preto nemusí byť nikdy prepustený.
Súdny proces s Manshausom bol obnovený v roku 2024 po tom, ako nový odborný posudok vyvolal pochybnosti o jeho duševnom zdraví v čase spáchania zločinu. Obhajca útočníka argumentoval, že Manshaus bol vtedy duševne chorý a psychotický a že sa odvtedy od svojich predchádzajúcich činov a pravicovo extrémistických názorov dištancoval.
Manshaus mal v čase útoku iba 21 rokov. Počas streľby sa v mešite nachádzali traja veriaci a páchateľa tam premohol 65-ročný muž. K vážnym zraneniam nedošlo.
Telo jeho nevlastnej 17-ročnej sestry našla polícia neskôr v dome jeho rodičov. Zabil ju štyrmi výstrelmi z loveckej pušky, vysvetľuje DPA.