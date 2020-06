Múzem bývalého tábora Auschwitz spustilo zbierku na svoje vzdelávanie

Varšava 3. júna (TASR) - Múzeum bývalého nacistického tábora smrti Auschwitz-Birkenau, ktoré bolo pre pandémiu zatvorené od polovice marca, v stredu zverejnilo výzvu na finančnú pomoc, aby mohlo pokračovať vo svojej misii - ochrane historickej pamäti a vo vzdelávaní. Informoval o tom v stredu denník The Times of Israel.



"Žiadame o finančnú pomoc všetkých, ktorí považujú za potrebné zachovať (historickú) pamäť," uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na oficiálnej stránke múzea.



"Rozpočet (múzea) na rok 2020 padol," píše sa v texte. Múzeum síce dostalo mimoriadnu podporu od poľského ministerstva kultúry a medzinárodnej nadácie Auschwitz-Birkenau, ktoré pomôžu udržať pracovné miesta a pokračovať v snahách zachovať zvyšky bývalého koncentračného tábora. V súvislosti s koronakízou mu však chýbajú finančné prostriedky na všetky jeho vzdelávacie, vedecké, redakčné činnosti a na výstavy, preto spustilo finančnú zbierku.



Komplex Auschwitz-Birkenau každý rok navštevujú viac ako dva milióny ľudí. Múzeum je obzvlášť aktívne na sociálnych sieťach - sleduje ho 331.000 ľudí na sociálnej sieti Facebook a viac ako milión na Twitteri.



Múzeum je zatvorené od 12. marca, pre verejnosť bude opäť sprístupnené zrejme až začiatkom júla.



Od roku 1940 do začiatku roku 1945 nacistické Nemecko vyhladilo v tábore Auschwitz-Birkenau asi 1,1 milióna ľudí vrátane jedného milióna židov z rôznych európskych krajín. Tento tábor, v ktorom zomrelo aj okolo 80.000 Poliakov nežidovského pôvodu, 25.000 Rómov a 20.000 sovietskych vojakov, v januári 1945 oslobodila Červená armáda.