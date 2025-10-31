< sekcia Zahraničie
Múzeum Louvre budú do konca roka chrániť protiteroristické zábrany
Ukradnuté klenoty sa stále nenašli. Medzi chýbajúcimi predmetmi je aj smaragdovo-diamantový náhrdelník, ktorý Napoleon daroval svojej manželke, cisárovnej Márii Lujze.
Autor TASR
Paríž 31. októbra (TASR) - Francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová v piatok uviedla, že v okolí múzea Louvre budú do konca roka nainštalované protiteroristické zábrany vzhľadom na nedávnu krádež šperkov, ktorá opäť rozprúdila diskusiu o zabezpečení múzea. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Pod jedným z okien múzea zaparkovali štyria zlodeji 19. októbra počas otváracích hodín nákladné auto s plošinou a vlámali sa do galérie na prvom poschodí, kde ukradli šperky v odhadovanej hodnote 102 miliónov amerických dolárov.
Po preštudovaní predbežnej správy o bezpečnostných systémoch múzea ministerka uviedla, že bezpečnostné zariadenia sú nedostatočné a postupy zásahu pri neoprávnenom vstupe „úplne zastarané“. Dodala, že treba prijať okamžité opatrenia.
„Už viac ako 20 rokov sa systematicky podceňujú riziká vlámania a krádeže v Louvri,“ povedala pre televíziu TF1 s tým, že „takto sa to ďalej nedá“.
Riaditeľka múzea Laurence des Cars minulý týždeň priznala, že bezpečnostné kamery nepokrývali terasu, cez ktorú sa páchatelia dostali do múzea, pretože jediná kamera v tejto zóne smerovala na opačnú stranu.
Podľa ministerky vnútorné bezpečnostné systémy v deň lúpeže fungovali, no v okolí budovy sa zistili závažné bezpečnostné nedostatky. V rámci odstránenia niektorých z nich budú do konca roka nainštalované zábrany proti vniknutiu do budovy. Ďalšie podrobnosti však ministerka neuviedla.
Prvá z protiteroristických zábran bola podľa riaditeľky múzea nainštalovaná minulý týždeň. Francúzska polícia zadržala v súvislosti s lúpežou sedem osôb, z ktorých dve boli obvinené z lúpeže a organizovania zločineckej skupiny.
Ukradnuté klenoty sa však stále nenašli. Medzi chýbajúcimi predmetmi je aj smaragdovo-diamantový náhrdelník, ktorý Napoleon daroval svojej manželke, cisárovnej Márii Lujze.
