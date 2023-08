Múzeum Louvre plánuje vybudovať nový vchod

Paríž 1. augusta (TASR) - V parížskom Louvri má pribudnúť nový vchod, aby sa zmenšil počet ľudí, ktorý do múzea prúdia cez ikonickú pyramídu na jeho nádvorí V utorok to oznámil parížske múzeum, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Autorom presklenej pyramídy dokončenej v roku 1989 je architekt Ieoh Ming Pei z New Yorku, ktorý ju vytvoril na objednávku vtedajšieho prezidenta Francoisa Mitterranda. Jej slávnostné otvorenie bolo súčasťou osláv 200. výročia Veľkej francúzskej revolúcie.



Nový vchod má byť na východnej strane múzea pred Perraultovou kolonádou. Popredný príklad francúzskeho klasicizmu postavili v rokoch 1667 až 1674.



Múzeum oznámilo, že na financovanie veľkého projektu sa musia vyčleniť príslušné finančné prostriedky.