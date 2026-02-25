< sekcia Zahraničie
Múzeum Louvre povedie doterajší riaditeľ zámku Versailles
Táto reorganizácia prišla v čase, keď múzeá majú problémy spojené so štrajkami a bezpečnostnými incidentmi, ktoré ovplyvnili komfort návštevníkov i turistický ruch v Paríži.
Autor TASR
Paríž 25. februára (TASR) – Svetoznáme múzeum Louvre v Paríži bude viesť súčasný riaditeľ zámku vo Versailles Christophe Leribault. Nahradí doterajšiu riaditeľku Laurence des Carsovú, ktorá v utorok odstúpila z funkcie. Na poste riaditeľky bola ostro kritizovaná po krádeži šperkov z októbra 2025, ktorá odhalila vážne bezpečnostné nedostatky, a po opakovaných štrajkoch zamestnancov.
Leribaultovu nomináciu na post šéfa najnavštevovanejšieho múzea na svete potvrdila francúzska vláda na svojom stredajšom zasadnutí, informovala agentúra AFP.
Hovorkyňa francúzskej vlády Maud Bregeonová uviedla, že rezignácia des Carsovej bola vedomé a zodpovedné rozhodnutie, ktoré Louvru umožní „písať novú kapitolu“ svojich dejín.
Leribault má podľa agentúry AFP za úlohu zaistiť bezpečnosť v múzeu, modernizovať ho a viesť projekt Louvre – Nová renesancia, ktorého súčasťou je aj príprava nových expozícií a verejných priestorov. Ide o projekt, ktorý prezident Emmanuel Macron avizoval začiatkom roka 2025 s cieľom propagovať Louvre ako svetový kultúrny symbol - v duchu jeho historického významu a „renesančného ducha“.
Francúzske médiá podotýkajú, že Leribault pozná fungovanie múzea Louvre, lebo tam určitý čas v nultých rokoch 21. storočia viedol oddelenie zbierok kresieb, tlačí, grafík a ilustrácií.
Okrem prijatia demisie podanej Laurence des Carsovou prezident Macron v utorok na návrh ministerky kultúry Rachidy Datiovej vymenoval Annick Lemoinovú za riaditeľku Múzeí Orsay a Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing. Lemoinová, generálna konzervátorka dedičstva mesta Paríž, viedla múzeá Cognacq-Jay a Petit Palais a nahradila Sylvaina Amica, ktorý zomrel v auguste 2025.
