Múzeum Louvre sprístupnilo online databázu svojich zbierok

Paríž 27. marca (TASR) - Parížske múzeum Louvre v piatok oznámilo, že pre záujemcov zadarmo sprístupnilo online celú svoju zbierku obsahujúcu takmer 500.000 umeleckých diel. Informovala o tom agentúra AFP.



Najnavštevovanejšie múzeum na svete vytvorilo na internetovej stránke collections.louvre.fr novú databázu pozostávajúcu z 482.000 umeleckých predmetov. Viac ako tretina z nich obsahuje aj dodatočné informácie a fotografie. Zobrazené pritom nie sú len diela, ktorá múzeum bežne vystavuje, ale aj predmety z depozitárov.



"Ide o krok, ktorý sme pripravovali niekoľko rokov s cieľom poslúžiť širokej verejnosti i výskumníkom. Prístupnosť je stredobodom našej misie," povedal riaditeľ Louvru Jean-Luc Martinez.



Virtuálni návštevníci budú môcť nahliadnuť i do zbierok Delacroixovho múzea, ktoré tiež patrí pod Louvre a taktiež si môžu prezrieť sochy nachádzajúce sa v neďalekých Tuilerijských záhradách, ako aj diela, ktoré Francúzsko znovu získalo od Nemecka po tom, čo boli počas druhej svetovej vojny ukradnuté židovským rodinám.



Svetoznáme múzeum plánuje do piatich rokov dokončiť proces verifikácie všetkých 13.943 predmetov, ktoré získalo v rokoch 1933-1945. Podľa slov riaditeľa Louvru sa mohlo približne jedno percento portrétov dostať do zbierok krádežami.



"Louvre nemá čo skrývať a riziko (straty) reputácie je obrovské," povedal Martinez. "Keď budú budúce generácie chcieť vedieť, odkiaľ tieto kolekcie (diel) pochádzajú, ako zareagujeme? - Historickou prácou a uvedením faktov," poznamenal.