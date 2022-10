Múzeum Louvre v Abú Zabí oslávilo výročie výstavou impresionistov

Abú Zabí 12. októbra (TASR) - V pobočke múzea Louvre v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch (SAE) otvorili v stredu veľkú výstavu impresionistov pri príležitosti piateho výročia vzniku. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Výstava "Impresionizmus: Cesty k modernite" potrvá do 5. februára 2023 a predstaví diela majstrov ako Paul Cézanne, Edgar Degas, Édouard Manet, Claude Monet, Camille Pissarro a Pierre-Auguste Renoir.



Ide o jednu z najvýznamnejších výstav tohto umeleckého hnutia 19. storočia mimo Francúzska a návštevníkom predstaví viac ako 150 diel z národného múzea Musée d'Orsay v Paríži. Impresionistické maľby sa vyznačovali rýchlymi poklepmi a ťahmi štetca, ktorými sa dosahovali prchavé účinky svetla a farby.



Na výstave sú tiež zastúpené rytiny, kostýmy, fotografie a filmy o tomto rebelantskom a konvencie porušujúcom umeleckom hnutí, ktoré sa zrodilo v čase, keď industrializácia a urbanizácia priniesli do Európy sociálne zmeny.



Táto téma rezonuje aj v regióne Perzského zálivu, "kde tiež čelíme výzve tejto modernity a prechodu do nového sveta", uviedla generálna kurátorka Musée d'Orsay Sylvie Patryová.



"Na to, aby ste mohli rozprávať príbeh impresionizmu, musíte mať neuveriteľné výpožičky, ktoré pochádzajú z Musée d'Orsay," dodal riaditeľ múzea Louvre Abú Zabí Manuel Rabaté.



Pri príležitosti svojich prvých piatich rokov získalo múzeum za nezverejnenú sumu Renoirovo dielo "Šálka čokolády".



Pobočku parížskeho Louvru v Abú Zabí slávnostne otvoril v novembri 2017 francúzsky prezident Emmanuel Macron. SAE sú jedným z najväčších producentov ropy a nákupcom zbraní na svete.