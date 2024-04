Múzeum Louvre zvažuje vystavenie Mony Lisy v samostatnej sále

Paríž 28. apríla (TASR) — Múzeum Louvre v Paríži začalo s francúzskym ministerstvom kultúry diskusiu o zlepšení podmienok vystavovania slávneho portrétu Mony Lisy od Leonarda da Vinciho. Ako jedna z možností sa uvádza aj vystavenie tohto obrazu v samostatnej miestnosti. Ako podľa agentúry AFP to v sobotu uviedla riaditeľka múzea Louvre Laurence des Cars, takáto zmena by návštevníkom poskytla lepší umelecký zážitok.



"Vždy je frustrujúce, keď podmienky na prezentáciu umeleckého diela nie sú ideálne. A to je aj prípad Mony Lisy, preto v spolupráci s ministerstvom kultúry uvažujeme o tomto zlepšení, ktoré sa mi dnes zdá nevyhnutné," povedala riaditeľka Louvru pre rozhlasovú stanicu France Inter.



Mona Lisa je v súčasnosti vystavená za nepriestrelným sklom v Salle des Estates — najväčšej v múzeu. V tej istej miestnosti visí aj vôbec najväčší obraz v Louvri, monumentálna Svadba v Káne Galilejskej od talianskeho manieristu Paola Veroneseho. Okrem toho sú v tejto sále vystavené aj obrazy veľkých benátskych majstrov 16. storočia.



Podľa riaditeľky Louvru navštívi toto múzeum takmer deväť miliónov ľudí, 80 percent z nich, teda viac ako 20.000 denne, len preto, aby videli Monu Lisu.



Pripomenula tiež, že Louvre pred časom obmedzil počet návštevníkov na 30.000 denne. Táto hranica sa bude dodržiavať aj počas blížiacich sa olympijských a paralympijských hier v Paríži.