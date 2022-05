Múzeum SOŠV ponúkne Hokejovú noc aj výstavu Hokej menom Slovan

Bratislava 12. mája (TASR) - Slovenské olympijské a športové múzeum v Dome športu v Bratislave sa prvýkrát vo svojej histórii zapojilo špeciálnym programom do celoeurópskej Noci múzeí a galérií. V priestoroch Výstavnej siene prof. Vladimíra Černušáka čakajú na návštevníkov aj slovenské hokejové legendy.



V poradí 18. ročník Noci múzeí a galérií sa uskutoční v sobotu 14. mája. SOŠV – Slovenské olympijské a športové múzeum bude otvorené od 16.00 do 23.00 h. Rovnako ako v iných zapojených inštitúciách aj v Dome športu čaká na verejnosť bohatý program. Múzeum ponúka návštevníkom priamy kontakt s originálnymi zbierkovými predmetmi či umeleckými dielami. Popritom môžu sledovať priamy prenos zo zápasu majstrovstiev sveta v hokeji v Helsinkách medzi Slovenskom a Nemeckom (od 19.20 h), ktorý budú naživo komentovať legendy slovenského hokeja. Návštevníci si budú môcť počas Hokejovej noci prvýkrát pozrieť aj príležitostnú výstavu „Hokej menom Slovan“, ktorú múzeum pripravilo pri príležitosti storočnice aktuálneho slovenského hokejového majstra.



Jednotná vstupenka do všetkých kultúrnych inštitúcií Bratislavského kraja počas noci múzeí stojí 5 eur, deti do 12 rokov a ZŤP majú vstup voľní. „Ak návštevníci nechcú navštíviť iné múzeá a chcú sa zúčastniť len na Hokejovej noci v múzeu, môžu si zakúpiť aj jednorazový lístok podľa aktuálneho cenníka nášho múzea. Ten však už neplatí do ostatných inštitúcií, ktoré sú zapojené do Noci múzeí a galérií,“ povedala v tlačovej správe riaditeľka SOŠV – Slovenského olympijského a športového múzea Zdenka Letenayová.



Od soboty 14. mája bude múzeum otvorené pre verejnosť počas víkendových dní v čase od 10.00 do 17.00 h. Posledný vstup bude o 16.30 h.