Múzeum v Amsterdame potvrdilo objav nového Rembrandtovho obrazu
Autor TASR
Amsterdam 2. marca (TASR) — Odborníci na umenie z múzea Rijksmuseum v Amsterdame v pondelok potvrdili existenciu doteraz neznámeho obrazu namaľovaného Rembrandtom van Rijnom z roku 1633. Najmodernejšia skenovacia technológia a analýza štýlov ukázali, že tento holandský majster je autorom diela s názvom Zjavenie Zachariáša v chráme, ktoré sa na verejnosti neobjavilo 65 rokov, no nedávno ho múzeum dostalo zo súkromnej zbierky na preskúmanie. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
„Analýza materiálov, štýlové a tematické podobnosti, úpravy vykonané Rembrandtom a celková kvalita obrazu podporujú záver, že tento obraz je originálnym dielom Rembrandta van Rijna,“ uviedlo vo vyhlásení Rijksmuseum.
Výskum trvajúci dva roky okrem iného odhalil, že všetky použité farby sa objavujú aj v iných Rembrandtových obrazoch z rovnakého obdobia. Zloženie vrstiev farby a technika maľby tiež zodpovedajú jeho raným dielam, povedal pre agentúru AFP kurátor múzea Jonathan Bikker.
Spomínaný obraz je namaľovaný na dvoch dubových doskách pochádzajúcich z juhovýchodnej Litvy, čo je druh dreva, ktorý sa v 17. storočí hojne používal. Jeho rozmery a štruktúra sa podobajú na tie, ktoré často používal Rembrandt. Dendrochronologická analýza dreva využívajúca letokruhy tiež potvrdila datovanie maľby do roku 1633.
To, že obraz maľoval Rembrandt, sú pre vedcov dôležitým ukazovateľom úpravy, ktoré urobil počas procesu tvorby. Napríklad kadidelnica na oltári bola pôvodne väčšia. Takéto zmeny sú typické pre umelca, ktorý „objavuje a vylepšuje svoju prácu“. Odborníci tiež zistili, že autor sa podpísal do ešte nevyschnutej farby, čo naznačuje, že podpis a dátum sú pôvodné.
Rembrandtovo dielo zobrazuje biblickú scénu, v ktorej archanjel Gabriel oznamuje kňazovi Zachariášovi, že bude mať syna – neskoršieho Jána Krstiteľa. Samotný Gabriel nie je na obraze zachytený, no svetlo v pravom hornom rohu obrazu naznačuje jeho príchod. Štýlovo sa toto dielo podobá Rembrandtovmu obrazu „Jeremiáš oplakáva zničenie Jeruzalema“ z roku 1630.
Maľba Zjavenie Zachariáša v chráme už bola predtým pripisovaná Rembrandtovi, no neskôr sa od toho upustilo. Súkromný zberateľ, ktorý obraz v súčasnosti vlastní, ho múzeu v Amsterdame dlhodobo zapožičal a od stredy tam bude vystavený.
