Múzeum v Auschwitzi kritizuje zneužitie tábora smrti v politike

Varšava 31. mája (TASR) — Štátne múzeum Auschwitz-Birkenau v stredu odsúdilo politickú upútavku poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá využíva tému tohto bývalého nacistického vyhladzovacieho tábora na území Poľska na odradenie od účasti na nadchádzajúcom protivládnom pochode. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Múzeum kritizovalo "inštrumentalizáciu tragédie" 1,1 milióna ľudí, ktorí boli na tomto mieste počas druhej svetovej vojny zavraždení. Zároveň to označilo za útok na ich pamiatku.



"Je to smutný, bolestivý a neprijateľný prejav morálneho a intelektuálneho úpadku verejnej diskusie," uviedlo múzeum v stanovisku.



Štrnásťsekundové video zverejnené v stredu PiS obsahuje zábery z niekdajšieho tábora smrti vrátane notoricky známej brány s nápisom "Arbeit macht frei", ako aj so slová "Skutočne chceš kráčať pod týmto sloganom?".



Video vzniklo v reakcii na medzičasom zmazaný príspevok na sociálnej sieti Twitter, v ktorom novinár Tomasz Lis uviedol, že poľský prezident Andrzej Duda a líder PiS Jaroslaw Kaczyňski si zaslúžia ísť do väzenia. Lis zverejnil tento tvít v rámci búrlivej diskusie o zákone, ktorý prijala PiS a podpísal Duda, a ktorý Európska únia a množstvo poľských kritikov považujú za protidemokratický.



Zámerom nového zákona je vytvoriť komisiu na vyšetrovanie ruského vplyvu v Poľsku. Kritici sa však obávajú, že to bude zneužité pred jesennými voľbami na prenasledovanie oponentov, najmä opozičného lídra Donalda Tuska, preto zákon prezývajú "Lex Tusk". Práve Tusk sa plánuje postaviť na čelo protivládneho protestu, plánovaného na nedeľu vo Varšave.



Novinár v tvíte spomenul "komoru" pre Dudu a Kacziňského, ktorého označil prezývkou "Kaczor“. Poľské slovo pre komoru môže znamenať aj tmavú celu, mnoho Poliakov si ho však spája s plynovými komorami využívanými Nemcami počas druhej svetovej vojny na masové vraždenie. Lis následne tvít zmazal a ospravedlnil sa.



"Samozrejme som myslel na celu, ale mal som predvídať, že nepriateľsky naladení ľudia prijmú takýto absurdný výklad. Dúfam, že pán Duda a pán Kaczyňski zaplatia za svoje zločiny voči demokracii, ale po ľudskej stránke im želám zdravie a dlhý život... Nikdy som nikomu neželal smrť," dodal novinár.