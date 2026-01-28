Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Muži odsúdení za útok na Kerčský most požiadali o prepustenie

Ilustračná foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Odsúdení vždy popierali svoju vinu a vo svojej žiadosti o prepustenie sa označili za osem obyčajných ľudí..., ktorí každý deň vstávali, aby si zarobili na chlieb, zaplatili nájomné, objali svoje deti.

Autor TASR
Moskva 27. januára (TASR) - Osem mužov, ktorí boli súdom v Rusku odsúdení na doživotie za útok na most spájajúci ukrajinský polostrov Krym s Ruskom, v utorok spoločne požiadalo o prepustenie na slobodu, pričom zopakovali, že o diverznej operácii plánovanej Kyjevom nevedeli, informoval spravodajský web Euronews.

Muži z Ruska, Ukrajiny a Arménska apelovali na ruského prezidenta Vladimira Putina, amerického prezidenta Donalda Trumpa a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby ich zahrnuli do niektorej z výmen zajatcov dohodnutých v rámci rozhovorov o ukončení vojny rozpútanej Ruskom na Ukrajine.

Odsúdení vždy popierali svoju vinu a vo svojej žiadosti o prepustenie sa označili za „osem obyčajných ľudí..., ktorí každý deň vstávali, aby si zarobili na chlieb, zaplatili nájomné, objali svoje deti“. V liste, ktorý zverejnila ruská ľudskoprávna spoločnosť Memorial, doplnili, že boli odsúdení na doživotie, „na pomalú a ponižujúcu smrť v cementových kobkách ruských väzníc.“

Niektorí z mužov pracovali vo sfére prepravy stavebného materiálu. V takomto náklade boli aj skryté výbušniny. V skupine odsúdených je aj šéf logistickej spoločnosti v Petrohrade, farmári a obchodníci s ovocím z okupovanej Ukrajiny i vodič kamiónu.

K útoku sa prihlásili ukrajinské tajné služby, explózia zabila päť osôb a vážne narušila zásobovanie ruskej armády. Kyjev uviedol, že na operáciu využili ľudí, ktorí o nej „nevedeli,“ doplnil web Euronews. V roku 2023 aj vtedajší šéf ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) Vasyl Maľuk uviedol, že Moskva zadržala ľudí, ktorí sa „v skutočnosti venovali svojim bežným každodenným záležitostiam“.

K výbuchu došlo deň po 70. narodeninách ruského prezidenta Putina.

Most bol terčom ďalších dvoch veľkých útokov v rokoch 2023 a 2025 - oba spáchali ukrajinské zložky v rámci boja proti ruskej invázii.

Most bol postavený po tom, čo Rusko v roku 2014 anektovalo Krymský polostrov od Ukrajiny.
