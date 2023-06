Muži v Poľsku odpálili v hrnci výbušninu z druhej svetovej vojny

Varšava 27. júna (TASR) - Dvoch mužov zadržala v utorok poľská polícia pre podozrenie z toho, že v lese pri meste Radom v Mazovskom vojvodstve v strednej časti krajiny odpálili výbušninu z druhej svetovej vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



Mužov vo veku 29 a 33 rokov pochádzajúcich z tejto oblasti zadržali v utorok ráno. Výbušninu vraj vložili do hrnca a následne odpálili. Následná explózia vystrašila miestnych, ktorí upovedomili políciu.



"Jeden z nich bol vypočutý a priznal sa. Ten druhý bol vzhľadom na stav opitosti vzatý do väzby a bude stíhaný, keď vytriezvie," uviedla hovorkyňa polície v Mazovskom vojvodstve Katarzyna Kucharská.



Dodala, že dvojica mužov našla nábojnicu alebo bombu, ktorú následne vložila do hrnca, poliala horľavou tekutinou a zapálila. Jeden z mužov výbuch natočil mobilným telefónom. Potom sa dvojica pobrala domov. Explózia podľa Kucharskej uvoľnila desiatky kovových úlomkov, z ktorých sa mnohé zabodli do okolitých stromov.



Podľa článku 171 poľského trestného zákonníka hrozí za držbu či použitie výbušného zariadenia až osemročné väzenie.



Hovorca poľskej vlády Piotr Müller ešte v pondelok na margo výbuchu povedal, že ho podľa všetkého spôsobila "bomba z druhej svetovej vojny".