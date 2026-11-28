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Muži vo Viedni protestovali proti násiliu páchanému na ženách
Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách vyhlásila Organizácia Spojených národov na 25. novembra a v tento deň sa po celom svete konali demonštrácie na podporu ochrany žien.
Autor TASR
Viedeň 28. novembra (TASR) - Stovky mužov v sobotu demonštrovali pred parlamentom v rakúskej metropole Viedeň, pričom požadovali skoncovanie s násilím páchaným na ženách. Muži držali transparenty s nápismi „patriarchát zabíja“ a „ak odvrátiš zrak, stávaš sa spoluvinníkom“, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„My muži sme mlčali príliš dlho. Toto mlčanie musí skončiť,“ povedal zástupca organizátora protestu z iniciatívy White Ribbon Österreich. Išlo tak už o druhý protest mužov proti násiliu na ženách v Rakúsku, ktorý nadviazal na demonštráciu v marci. „Musíme to vyriešiť spoločne. Súhlasím s tvrdením, že muži sú problémom aj riešením,“ povedal pre AFP 41-ročný účastník protestu.
Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách vyhlásila Organizácia Spojených národov na 25. novembra a v tento deň sa po celom svete konali demonštrácie na podporu ochrany žien.
Podľa údajov vlády sa stane každá tretia žena v Rakúsku obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia počas svojho života. White Ribbon Österreich však uvádza, že je možné urobiť viac v rámci prevencie, najmä prostredníctvom poradenstva pre chlapcov a mužov. Iniciatíva zároveň žiada prísnejšie postupovanie voči obsahu propagujúceho násilie na internete a voči osobám, ktoré ho šíria.
Rakúsko vlani prijalo päťročný plán, ktorý zahŕňa osvetové kampane a ďalšie opatrenia zamerané na prevenciu násilia páchaného na ženách.
Podľa správy Organizácie Spojených národov zverejnenej v utorok zahynulo v roku 2025 rukou príbuzných či partnerov viac ako 47.000 žien a dievčat, čiže približne päť za hodinu a 129 za deň. Počet zostáva v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bez výrazných zmien.
„My muži sme mlčali príliš dlho. Toto mlčanie musí skončiť,“ povedal zástupca organizátora protestu z iniciatívy White Ribbon Österreich. Išlo tak už o druhý protest mužov proti násiliu na ženách v Rakúsku, ktorý nadviazal na demonštráciu v marci. „Musíme to vyriešiť spoločne. Súhlasím s tvrdením, že muži sú problémom aj riešením,“ povedal pre AFP 41-ročný účastník protestu.
Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách vyhlásila Organizácia Spojených národov na 25. novembra a v tento deň sa po celom svete konali demonštrácie na podporu ochrany žien.
Podľa údajov vlády sa stane každá tretia žena v Rakúsku obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia počas svojho života. White Ribbon Österreich však uvádza, že je možné urobiť viac v rámci prevencie, najmä prostredníctvom poradenstva pre chlapcov a mužov. Iniciatíva zároveň žiada prísnejšie postupovanie voči obsahu propagujúceho násilie na internete a voči osobám, ktoré ho šíria.
Rakúsko vlani prijalo päťročný plán, ktorý zahŕňa osvetové kampane a ďalšie opatrenia zamerané na prevenciu násilia páchaného na ženách.
Podľa správy Organizácie Spojených národov zverejnenej v utorok zahynulo v roku 2025 rukou príbuzných či partnerov viac ako 47.000 žien a dievčat, čiže približne päť za hodinu a 129 za deň. Počet zostáva v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bez výrazných zmien.