Muzikant Bob Dylan, výrazná osobnosť folku, oslavuje 85 rokov
Pochváliť sa môže unikátnou zbierkou ocenení - od Grammy cez Oscara za najlepšiu pôvodnú filmovú pieseň až po Nobelovu cenu za literatúru.
Autor TASR
Washington/Bratislava 24. mája (TASR) - Je všeobecne považovaný za jedného z najlepších skladateľov piesní všetkých čias. Počas svojej takmer 70-ročnej kariéry sa vypracoval na významnú osobnosť populárnej kultúry, v polovici 60. rokov stál na čele obrody americkej folkovej scény. S odhadovaným počtom 125 miliónov predaných albumov po celom svete patrí medzi komerčne najúspešnejších hudobníkov. Pochváliť sa môže unikátnou zbierkou ocenení - od Grammy cez Oscara za najlepšiu pôvodnú filmovú pieseň až po Nobelovu cenu za literatúru. V nedeľu 24. mája oslávi Bob Dylan 85 rokov.
Dylan obohatil folkovú hudbu o čoraz sofistikovanejšie textárske postupy, pričom do nej vniesol intelektualizmus klasickej literatúry a poézie. Jeho texty odrážajú politické, spoločenské a filozofické vplyvy, čím sa vzopierajú konvenciám modernej hudby a oslovovali rozvíjajúcu sa kontrakultúru. Jeho typickými sprievodnými nástrojmi sú akustická gitara a fúkacia harmonika. Na konte má 40 radových platní a 105 singlov. Päť jeho albumových štúdioviek sa dostalo na vrchol amerického rebríčka, v UK sa to podarilo dokonca deviatim.
Dylan sa narodil 24. mája 1941 ako Robert Allen Zimmerman v meste Duluth v americkom štáte Minnesota. Jeho starí rodičia z otcovej strany emigrovali do USA z Odesy v Ruskej ríši (teraz na Ukrajine) po tom, ako tam v roku 1905 vypukli pogromy proti židom. Jeho starí rodičia z matkinej strany boli litovskí židia, ktorí prišli do Spojených štátov v roku 1902.
Dylana v 50. rokoch ovplyvnila tvorba interpretov ako Hank Williams, Johnnie Ray alebo Buddy Holly. Počas štúdia na strednej škole v meste Hibbing založil niekoľko kapiel, ktoré hrávali prevzaté skladby. Jeho záujem o rokenrol však postupne ustupoval americkej folkovej hudbe. „Rokenrol mi nestačil. Boli tam skvelé slogany a strhujúce rytmy, ale piesne neboli vážne alebo neodzrkadľovali život realistickým spôsobom. Vedel som, že keď som sa začal venovať folku, išlo o serióznejšiu záležitosť. Piesne sú plné väčšieho zúfalstva, väčšieho smútku, väčšieho triumfu, väčšej viery v nadprirodzené veci a vyznačujú sa oveľa hlbšími pocitmi,“ uviedol v neskoršom rozhovore.
V tomto období začal vystupovať pod menom Bob Dylan. Vo svojich memoároch napísal, že uvažoval o tom, že si osvojí priezvisko Dillon, než nečakane narazil na dielo waleského básnika Dylana Thomasa a rozhodol sa, že svoje meno si bude písať takto. Začiatkom augusta 1962 si úradne nechal zmenil meno na Robert Dylan.
V roku 1961 sa presťahoval do New Yorku, aby sa venoval hudobnej kariére. Po debutovom albume s názvom Bob Dylan (1962), obsahujúcom prevažne tradičné folkové a bluesové skladby, nasledoval prelomový album The Freewheelin' Bob Dylan (1963), na ktorom sa nachádzajú piesne „Girl from the North Country“ a „A Hard Rain's a-Gonna Fall“, adaptácie starších folkových piesní.
Jeho songy „Blowin' in the Wind“ (1963) a „The Times They Are a-Changin'“ (1964) sa stali hymnami hnutia za občianske práva a protivojnového hnutia. V rokoch 1965 a 1966 vyvolal Dylan polemiku, keď na svojich albumoch Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited (oba z roku 1965) a Blonde on Blonde (1966) použil elektricky zosilnené rockové nástroje.
Dylanov drsný spev niektorých znepokojoval, iných zasa priťahoval. Mnohé z Dylanových raných piesní sa dostali k verejnosti vďaka prístupnejším verziám od iných interpretov, ako napríklad Joan Baezovej, ktorá sa stala obhajkyňou jeho umeleckej tvorby a partnerkou v osobnom živote. Baezová významne prispela k Dylanovmu vzostupu tým, že nahrala niekoľko jeho skorších piesní a počas svojich koncertov ho pozývala na pódium. Dylan a Baezová zohrávali významnú úlohu v hnutí za občianske práva a 28. augusta 1963 spolu spievali na Pochode na Washington za prácu a slobodu.
V júli 1965 sa Dylanov šesťminútový singel „Like a Rolling Stone“ dostal na druhé miesto v americkej hitparáde. V rokoch 2004 a 2011 časopis Rolling Stone zaradil túto pieseň na prvé miesto v rebríčku „500 najväčších piesní všetkých čias“. Singel vo svojej dobe posunul umelecké hranice populárnej hudby.
Po nehode na motocykli v roku 1966 Dylan na sedem rokov prestal koncertovať. V tomto období nahral spolu s členmi kapely The Band množstvo materiálu, z ktorého vznikol album The Basement Tapes (1975). Dylan sa venoval country hudbe na albumoch John Wesley Harding (1967), Nashville Skyline (1969) a New Morning (1970). Uznanie si získal albumami Blood on the Tracks (1975) a Time Out of Mind (1997), pričom za druhý z nich dostal cenu Grammy v kategórii Album roka.
Bob Dylan dodnes vydáva hudbu a od konca 80. rokov nepretržite vystupuje v rámci turné, ktoré sa stalo známym pod názvom Never Ending Tour. Od roku 1994 publikoval desať kníh s maľbami a kresbami. Jeho výtvarné diela sú vystavované v popredných umeleckých galériách. Jeho život bol spracovaný v niekoľkých filmoch, medzi ktoré patria aj biografické snímky nominované na Oscara - Partička B. D. (2007) a Úplne neznámy (2024).
Má 10 súťažných cien Grammy, ako i čestný gramofónik za celoživotné dielo. Za pieseň „Things Have Changed“ z filmu Skvelí chlapci (2000) mu udelili Oscara i Zlatý glóbus v kategórii Najlepšia pôvodná pieseň. V roku 2008 dostal Pulitzerovu cenu, v roku 2016 Nobelovu cenu za literatúru „za vytvorenie nových poetických výrazových prostriedkov v rámci veľkej tradície americkej piesne“. V roku 1997 ho poctili Cenou Kennedyho centra, v roku 2012 Prezidentskou medailou slobody. Okrem toho ho uviedli do Skladateľskej siene slávy (1982) a Rokenrolovej siene slávy (1988).
Dylan vydal dosiaľ 40 štúdiových albumov. Koncom 80. rokov bol členom britsko-americkej superskupiny Traveling Wilburys (spolu s Georgeom Harrisonom, Royom Orbisonom, Tomom Pettym a Jeffom Lynneom). Formácia vydala dve úspešné platne.
Jeho skladby prevzali do vlastného repertoáru početní umelci v ohromnej žánrovej šírke, napríklad The Animals, The Beach Boys, David Bowie, Johnny Cash, Nick Cave & The Bad Seeds, Cher, Eric Clapton, Phil Collins, Duran Duran, Falco, Bryan Ferry, Grateful Dead, Guns N' Roses, George Harrison, Jimi Hendrix, Janis Joplinová, Lenny Kravitz, Sinéad O'Connor, Pearl Jam, Elvis Presley, Rage Against the Machine, Ramones, Red Hot Chili Peppers, Lou Reed, Cliff Richard, The Rolling Stones, Simply Red, Bruce Springsteen, Sting, UB40, Roger Waters, P.J Harvey, či Ministry.
Bob Dylan bol dvakrát ženatý, v rokoch 1965 - 1977 s americkou modelkou Sarou Lowndsovou, s ktorou má päť detí vrátane filmára Jesseho Dylana (1966) a speváka Jakoba Dylana (1969). V rokoch 1986-1992 bol ženatý s americkou vokalistkou Carolyn Dennisovou, majú spolu dcéru Desiree Gabrielle Dennis-Dylanovú (1986).
Zdroje: www.britannica.com, www.bobdylan.com
