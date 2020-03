Mužov, ktorí porušili karanténu v JAR, obvinili z pokusu o vraždu

Johannesburg 25. marca (TASR) - Z pokusu o vraždu boli v Juhoafrickej republike (JAR) obvinení dvaja muži, ktorí ignorovali nariadenú karanténu aj napriek tomu, že u nich bola potvrdená nákaza novým koronavírusom SARS-CoV-2. V stredu to oznámil juhoafrický minister polície Bheki Cele. Informovala o tom agentúra AFP.



"Dvaja ľudia už boli obvinení po tom, ako sa pohybovali vonku napriek tomu, že to nemali dovolené," uviedol Cele. Podľa ministrových slov nie sú vyhlásenia o postihoch za porušenie karanténnych nariadení "rozprávkami", pričom právo bude k narušiteľom "pristupovať veľmi tvrdo".



Prvým obvineným je podľa agentúry 52-ročný majiteľ salónu, u ktorého bola nákaza novým druhom koronavírusu potvrdená ešte 18. marca, v dôsledku čoho mu bola nariadená samoizolácia v trvaní najmenej 14 dní. Podľa hovorcu polície Vishu Naidoo bol muž napriek tomu v nedeľu videný v meste Ladysmith v provincii KwaZulu-Natal.



"Muž údajne pokračoval vo svojej práci aj napriek nariadeniu lekára," uviedol Naidoo s tým, že previnilec bol už zatknutý a prevezený do nemocnice.



Druhým obvineným je turista, u ktorého bolo ochorenie potvrdené počas jeho dovolenky v Krugerovom národnom parku na severovýchode krajiny. Turista podľa hovorcových slov ignoroval nariadenie, aby zostal v hoteli a odišiel do mesta Saint Lucia, kde "bol v kontakte s neznámym počtom ľudí".



JAR potvrdila v stredu 155 nových prípadov nákazy ochorením COVID-19, ktorého pôvodcom je koronavírus SARS-CoV-2.



Celkovo je v Juhoafrickej republike 709 potvrdených prípadov. V dôsledku nákazy dosiaľ v krajine nikto nezomrel.



Počet nakazených v JAR sa za posledných desať dní zvýšil viac ako desaťnásobne. Od štvrtka bude v krajine platiť trojtýždňový zákaz vychádzania.