Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. jún 2026Meniny má Meniny má Vratislav
< sekcia Zahraničie

Mužov s čínsko-britským občianstvom súd poslal do väzenia za špionáž

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bývalý príslušník britskej pohraničnej stráže Peter Wai (40) bol odsúdený na desať rokov väzenia a penzionovaný hongkonský policajt Bill Yuen (65) na osemročný trest.

Autor TASR
Londýn 18. júna 2026 (TASR) - Britský súd vo štvrtok poslal do väzenia dvoch mužov za špionáž hongkonských disidentov v Spojenom kráľovstve v prospech komunistickej Číny. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Bývalý príslušník britskej pohraničnej stráže Peter Wai (40) bol odsúdený na desať rokov väzenia a penzionovaný hongkonský policajt Bill Yuen (65) na osemročný trest. Obaja majú dvojité čínsko-britské občianstvo.

Sudkyňa Bobbie Cheemová-Grubbová sa špecializuje na najzávažnejšie trestné prípady vrátane terorizmu, vrážd a podvodov. Pri vynášaní rozsudku na londýnskom súde Old Bailey uviedla, že konanie mužov bolo „úmyselné, koordinované a vážne“. Spôsobili obetiam „skutočnú a značnú“ ujmu a zanechali ich v strachu a tiesni, uviedla.

Ide o prvé odsúdenie podľa zákona o národnej bezpečnosti za špionáž pre komunistickú Čínu. Podľa žaloby Peter Wai prehľadával počítačový systém ministerstva vnútra a hľadal osoby, ktoré by mohli zaujímať hongkonské úrady. Spravodajské informácie zberal na príkaz Yuena, ktorý bol vedúcim manažérom v Hongkonskom úrade pre hospodársky a obchodný styk (HKETO) v Londýne.

Hongkonský zákon o národnej bezpečnosti v polovici roka 2020 výrazne obmedzil demokratické slobody v bývalej britskej kolónii. Do Británie sa preto presťahovali desaťtisíce ľudí vrátane demokratických aktivistov hľadaných čínskymi úradmi. Situáciu zhoršilo, keď si Londýn a Peking vymieňali obvinenia zo špionáže, a tiež schválenie kontroverzných plánov na nové čínske megaveľvyslanectvo v Londýne.

Rozsudky vyslali jasný signál, že Spojené kráľovstvo nebude „tolerovať nikoho, kto porušuje naše zákony a ohrozuje našu bezpečnosť, aby pomohol cudziemu štátu“, uviedla štátna tajomníčka britského ministerstva vnútra pre otázky bezpečnosti Angela Eagleová.
.

Neprehliadnite

Prezident ratifikoval zmluvu medzi SR a Českom o policajnej spolupráci

Odborníci: Pribúdajú letné dni s vyšším ozónom, dráždi dýchacie cesty

Trump podpísal dohodu s Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe

Vláda vo štvrtok požiada parlament o vyslovenie dôvery