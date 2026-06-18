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Mužov s čínsko-britským občianstvom súd poslal do väzenia za špionáž
Bývalý príslušník britskej pohraničnej stráže Peter Wai (40) bol odsúdený na desať rokov väzenia a penzionovaný hongkonský policajt Bill Yuen (65) na osemročný trest.
Autor TASR
Londýn 18. júna 2026 (TASR) - Britský súd vo štvrtok poslal do väzenia dvoch mužov za špionáž hongkonských disidentov v Spojenom kráľovstve v prospech komunistickej Číny. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Bývalý príslušník britskej pohraničnej stráže Peter Wai (40) bol odsúdený na desať rokov väzenia a penzionovaný hongkonský policajt Bill Yuen (65) na osemročný trest. Obaja majú dvojité čínsko-britské občianstvo.
Sudkyňa Bobbie Cheemová-Grubbová sa špecializuje na najzávažnejšie trestné prípady vrátane terorizmu, vrážd a podvodov. Pri vynášaní rozsudku na londýnskom súde Old Bailey uviedla, že konanie mužov bolo „úmyselné, koordinované a vážne“. Spôsobili obetiam „skutočnú a značnú“ ujmu a zanechali ich v strachu a tiesni, uviedla.
Ide o prvé odsúdenie podľa zákona o národnej bezpečnosti za špionáž pre komunistickú Čínu. Podľa žaloby Peter Wai prehľadával počítačový systém ministerstva vnútra a hľadal osoby, ktoré by mohli zaujímať hongkonské úrady. Spravodajské informácie zberal na príkaz Yuena, ktorý bol vedúcim manažérom v Hongkonskom úrade pre hospodársky a obchodný styk (HKETO) v Londýne.
Hongkonský zákon o národnej bezpečnosti v polovici roka 2020 výrazne obmedzil demokratické slobody v bývalej britskej kolónii. Do Británie sa preto presťahovali desaťtisíce ľudí vrátane demokratických aktivistov hľadaných čínskymi úradmi. Situáciu zhoršilo, keď si Londýn a Peking vymieňali obvinenia zo špionáže, a tiež schválenie kontroverzných plánov na nové čínske megaveľvyslanectvo v Londýne.
Rozsudky vyslali jasný signál, že Spojené kráľovstvo nebude „tolerovať nikoho, kto porušuje naše zákony a ohrozuje našu bezpečnosť, aby pomohol cudziemu štátu“, uviedla štátna tajomníčka britského ministerstva vnútra pre otázky bezpečnosti Angela Eagleová.
Bývalý príslušník britskej pohraničnej stráže Peter Wai (40) bol odsúdený na desať rokov väzenia a penzionovaný hongkonský policajt Bill Yuen (65) na osemročný trest. Obaja majú dvojité čínsko-britské občianstvo.
Sudkyňa Bobbie Cheemová-Grubbová sa špecializuje na najzávažnejšie trestné prípady vrátane terorizmu, vrážd a podvodov. Pri vynášaní rozsudku na londýnskom súde Old Bailey uviedla, že konanie mužov bolo „úmyselné, koordinované a vážne“. Spôsobili obetiam „skutočnú a značnú“ ujmu a zanechali ich v strachu a tiesni, uviedla.
Ide o prvé odsúdenie podľa zákona o národnej bezpečnosti za špionáž pre komunistickú Čínu. Podľa žaloby Peter Wai prehľadával počítačový systém ministerstva vnútra a hľadal osoby, ktoré by mohli zaujímať hongkonské úrady. Spravodajské informácie zberal na príkaz Yuena, ktorý bol vedúcim manažérom v Hongkonskom úrade pre hospodársky a obchodný styk (HKETO) v Londýne.
Hongkonský zákon o národnej bezpečnosti v polovici roka 2020 výrazne obmedzil demokratické slobody v bývalej britskej kolónii. Do Británie sa preto presťahovali desaťtisíce ľudí vrátane demokratických aktivistov hľadaných čínskymi úradmi. Situáciu zhoršilo, keď si Londýn a Peking vymieňali obvinenia zo špionáže, a tiež schválenie kontroverzných plánov na nové čínske megaveľvyslanectvo v Londýne.
Rozsudky vyslali jasný signál, že Spojené kráľovstvo nebude „tolerovať nikoho, kto porušuje naše zákony a ohrozuje našu bezpečnosť, aby pomohol cudziemu štátu“, uviedla štátna tajomníčka britského ministerstva vnútra pre otázky bezpečnosti Angela Eagleová.