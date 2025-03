Mužov vyšetrovaných pre vraždu paliča Koránu zbavili podozrenia

Štokholm 21. marca (TASR) - Päticu mužov zadržaných vo Švédsku v súvislosti s vraždou irackého kresťana Salwána Múmíku, ktorý v roku 2023 opakovane pálil výtlačky posvätnej knihy moslimov Korán, zbavili podozrenia. S odvolaním sa na vyhlásenie príslušného prokurátora o tom v piatok informovala agentúra AFP, píše TASR.



Múmíká bol postrelený 29. januára meste Södertälje v metropolitnej oblasti Štokholmu a zraneniam po prevoze do nemocnice podľahol. K tomuto činu došlo len niekoľko hodín pred tým, ako mal súd v Štokholme rozhodnúť o jeho vine či nevine v prípade podnecovania etnickej neznášanlivosti. Spolu s ním v kauze figuroval aj ďalší aktivista Salwán Nadžim.



Podľa švédskeho denníka Aftonbladet pred vynesením rozsudku polícia skryla Múmíku na tajnom mieste, aby ho ochránila. K jeho postreleniu došlo, keď naživo na sociálnej sieti TikTok vysielal príhovor k svojim priaznivcom.



Spomínaná pätica mužov bola zadržaná len niekoľko hodín po streľbe. O dva dni neskôr boli prepustení a najnovšie aj formálne zbavení podozrenia.



Prokurátor Rasmus Öman spresnil, že vyšetrovatelia majú "pomerne dobrú predstavu o tom, ako sa udalosti vyvíjali", ale nateraz "nie je nikto vo väzbe ani formálne podozrivý". Doplnil, že bližšie podrobnosti nemôže uviesť.



Po Múmíkovej vražde štokholmský súd odložil rozhodnutie o niekoľko dní, keď 50-ročného Nadžima, tiež pôvodom z Iraku, uznal za vinného z podnecovania etnickej nenávisti počas štyroch pálení Koránu v roku 2023. V prípade Múmíku nebol vynesený rozsudok.



Pálenie výtlačkov Koránu vyvolalo v moslimských krajinách veľké pobúrenie a v júli 2023 demonštranti v Iraku dvakrát zaútočili na švédske veľvyslanectvo v Bagdade a pokúsili sa ho podpáliť. Švédska vláda odsúdila zneuctenie Koránu, ale zdôraznila, že v krajine platia zákony o slobode prejavu a zhromažďovania.



V súvislosti s pálením Koránu švédska spravodajská agentúra zvýšila v lete 2023 úroveň varovania pred terorizmom na štvrtý z piatich stupňov.



Múmíká prišiel do Švédska z Iraku v roku 2018 a v roku 2021 dostal povolenie na pobyt na tri roky. Švédsky migračný úrad mu v októbri 2023 povolenie zrušil s odvolaním sa na nepravdivé informácie v jeho pôvodnej žiadosti. Udelil mu však dočasné povolenie na pobyt, pretože údajne existovala "prekážka na výkon" jeho deportácie do Iraku.