Mužovi, ktorého príbeh inšpiroval film Hotel Rwanda, potvrdili trest

Kigali 4. apríla (TASR) - Rwandský odvolací súd v pondelok potvrdil 25-ročný trest odňatia slobody pre Paula Rusesabaginu, známeho aj ako hrdina z "Hotela Rwanda", ktorý bol vlani odsúdený za údajný terorizmus. Súd súčasne zamietol žiadosť obžaloby o zvýšenie jeho trestu na doživotie. Informovala o tom agentúra AFP.



Rusesabaginu (67) v septembri roku 2021 uznali za vinného v ôsmich bodoch obžaloby súvisiacich s terorizmom a činnosťou organizácie, ktorá vystupovala proti rwandskému prezidentovi Paulovi Kagamemu. Súd ho odsúdil na 25 rokov väzenia.



Tento známy rwandský aktivista však svoju vinu odmieta a nezúčastňoval sa ani na súdnych konaniach, ktoré on i jeho podporovatelia označili za politicky motivované.



Rusesabagina pritom priznal, že zastával vedúcu pozíciu v Rwandskom hnutí za demokratické zmeny (MRCD). Odmietol však zodpovednosť za útoky, ktoré spáchalo jeho ozbrojené krídlo – povstalecká skupina Front národného oslobodenia (FLN).



Podľa sudcov, ktorí v prípade rozhodovali, boli však tieto dve organizácie na nerozoznanie, napísala svojho času agentúichra Reuters.



Rusesabaginu, bývalého manažéra hotela Hôtel des Mille Collines v Kigali, preslávil hollywoodsky film z roku 2004 o tom, ako zachránil vyše 1200 ľudí, ktorí počas genocídy v Rwande našli útočisko v jeho hoteli.



Genocída v Rwande si v roku 1994 vyžiadala viac než 800.000 obetí, väčšinu z nich tvorili príslušníci etnickej menšiny Tutsiov.



Samotný Rusesabagina, príslušník etnika Hutu, sa neskôr stal významným kritikom rwandského prezidenta Paula Kagameho a od roku 1996 žil v exile v USA a Belgicku.



Zadržali ho v auguste roku 2020 po tom, ako lietadlo, ktorým letel do Burundi, pristálo v rwandskom Kigali. Rusesabaginovi stúpenci to označili za únos.