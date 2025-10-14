< sekcia Zahraničie
Mužovi, ktorý napadol Babiša barlou, hrozí až päť rokov väzenia
Štátny zástupca Okresného štátneho zastupiteľstva vo Frýdku-Místku rozhodol o návrhu na potrestanie za napadnutie Babiša v skrátenom prípravnom konaní.
Autor TASR
Praha 14. októbra (TASR) - Mužovi, ktorý začiatkom septembra napadol barlou predsedu hnutia ANO Andreja Babiša na predvolebnom stretnutí, hrozí až päť rokov väzenia. Ako zistila Česká televízia, štátny zástupca Miroslav Nogol už podal návrh na jeho potrestanie. Polícia pôvodne hovorila o nižšom treste, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Štátny zástupca Okresného štátneho zastupiteľstva vo Frýdku-Místku rozhodol o návrhu na potrestanie za napadnutie Babiša v skrátenom prípravnom konaní.
Muž, ktorý šéfa hnutia ANO udrel francúzskou barlou, je stíhaný za výtržníctvo a pokus o ublíženie na zdraví a podľa stanice ČT24 mu hrozí až päť rokov väzenia. Moravskosliezska polícia pritom pred tromi týždňami hovorila o maximálne troch rokoch za mrežami.
Muž Babiša napadol na stretnutí s voličmi na začiatku septembra. Šéf ANO potom podstúpil viacero vyšetrení v nemocnici a zrušil svoj pracovný program na niekoľko ďalších dní. Podozrivého polícia zadržala na mieste. Pre server iDNES.cz neskôr uviedol, že konal v skrate a sám v danej chvíli nerozumel tomu, že je niečoho takého schopný. Za svoj čin sa Babišovi ospravedlnil, ten mu podľa svojich slov odpustil.
