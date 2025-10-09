< sekcia Zahraničie
Mužovi, ktorý popieral znásilnenie Pelicotovej, súd zvýšil trest
Ako jediný sa odvolal po prvom súdnom procese v minulom roku s 51 mužmi v prípade masového sexuálneho zneužívania.
Autor TASR
Nimes 9. októbra 2025 (TASR) - Francúzsky odvolací súd vo štvrtok odsúdil na desať rokov väzenia 44-ročného Husamettina Dogana za znásilnenie Gisele Pelicotovej. O jeden rok mu tak zvýšil pôvodný deväťročný trest. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Súd a porota odsudzujú Husamettina Dogana na desať rokov väzenia“ spolu s „povinnou liečbou na päť rokov“, povedal predsedajúci sudca Christian Pasta. Prokurátor Dominique Sié vo štvrtok žiadal pre násilníka 12 rokov väzenia vzhľadom na „neústupný postoj a úplné odmietanie akejkoľvek zodpovednosti“.
Dogan sa pred súdom bránil, že nikdy nemal v úmysle Pelicotovú znásilniť a jej bývalý manžel Dominique Pelicot ho v roku 2019 „naviedol“, aby sa zapojil do sexuálnej hry páru. Ako jediný sa odvolal po prvom súdnom procese v minulom roku s 51 mužmi v prípade masového sexuálneho zneužívania.
Bývalý manžel 72-ročnej Pelicotovej sa na súde priznal, že manželke takmer desať rokov podával silné sedatíva a pozýval desiatky cudzích mužov, aby ju znásilňovali a zneužívali.
Odsúdili ho na maximálny trest 20 rokov väzenia, ďalších 49 mužov dostalo tresty od troch po 15 rokov za mrežami vrátane dvoch podmienečne odsúdených.
Gisele Pelicotová sa rozhodla vzdať sa anonymity a vpustiť verejnosť do súdnej siene počas niekoľkomesačného súdneho procesu, aby zvýšila povedomie o sexuálnom násilí. Argumentovala vyjadrením, že je čas, aby sa hanbili páchatelia – a nie obete.
V stredu vyzvala, aby sa „obete nikdy nehanbili za to, čo im bolo vnútené“.
„Súd a porota odsudzujú Husamettina Dogana na desať rokov väzenia“ spolu s „povinnou liečbou na päť rokov“, povedal predsedajúci sudca Christian Pasta. Prokurátor Dominique Sié vo štvrtok žiadal pre násilníka 12 rokov väzenia vzhľadom na „neústupný postoj a úplné odmietanie akejkoľvek zodpovednosti“.
Dogan sa pred súdom bránil, že nikdy nemal v úmysle Pelicotovú znásilniť a jej bývalý manžel Dominique Pelicot ho v roku 2019 „naviedol“, aby sa zapojil do sexuálnej hry páru. Ako jediný sa odvolal po prvom súdnom procese v minulom roku s 51 mužmi v prípade masového sexuálneho zneužívania.
Bývalý manžel 72-ročnej Pelicotovej sa na súde priznal, že manželke takmer desať rokov podával silné sedatíva a pozýval desiatky cudzích mužov, aby ju znásilňovali a zneužívali.
Odsúdili ho na maximálny trest 20 rokov väzenia, ďalších 49 mužov dostalo tresty od troch po 15 rokov za mrežami vrátane dvoch podmienečne odsúdených.
Gisele Pelicotová sa rozhodla vzdať sa anonymity a vpustiť verejnosť do súdnej siene počas niekoľkomesačného súdneho procesu, aby zvýšila povedomie o sexuálnom násilí. Argumentovala vyjadrením, že je čas, aby sa hanbili páchatelia – a nie obete.
V stredu vyzvala, aby sa „obete nikdy nehanbili za to, čo im bolo vnútené“.