Mužovi, ktorý v USA dobodal mladú Ukrajinku, hrozí trest smrti
Brown ml. je bezdomovec s duševnými problémami a podľa informácií CNN bol odsúdený za viaceré trestné činy vrátane ozbrojenej lúpeže, za ktoré strávil osem rokov vo väzení.
Autor TASR
Washington 10. septembra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti USA v utorok vznieslo obvinenie voči mužovi, ktorý v auguste v prímestskom vlaku v štáte Severná Karolína na smrť dobodal ukrajinskú utečenkyňu. Muž bol obvinený z federálneho zločinu, za ktorý mu môže byť udelený trest smrti, informovala v noci na stredu agentúra AP.
Federálne obvinenie bolo vznesené v čase polemiky o tom, prečo sa podozrivý Decarlos Brown Jr. vôbec mohol voľne pohybovať - pred tým, ako bol obvinený z ohrozovania a vraždy 23-ročnej Iryny Zaruckej, bol 14-krát zadržaný za rozličné trestné činy.
AP dodala, že táto kauza sa stala ďalšou témou diskusie o tom, či mestá ako Charlotte, kde sa Zaruckej vražda odohrala, riešia násilnú trestnú činnosť, duševné choroby a bezpečnosť verejnej dopravy náležitým spôsobom.
Administratíva republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa tvrdí, že táto vražda dokazuje, ako miestni lídri, sudcovia a pravidlá v mestách vedených demokratmi nedokážu chrániť svojich obyvateľov pred násilnou trestnou činnosťou.
Decarlos Brown Jr. je obvinený z útoku s následkom smrti, za ktorý hrozí doživotie alebo trest smrti. Príslušný okresný prokurátor Russ Ferguson súčasne pripustil, že v priebehu vyšetrovania by mohli byť vznesené ďalšie obvinenia.
Táto kauza sa okrem federálnej bude pojednávať aj na štátnej úrovni - v Severnej Karolíne je Brown obvinený z vraždy prvého stupňa.
Video, ktoré zverejnila spoločnosť CATS zodpovedná za verejnú dopravu v oblasti mesta Charlotte, kde sa čin odohral, ukazuje, ako páchateľ mladú Ukrajinku bez vyprovokovania odzadu bodol nožom do krku. Zábery kolovali na sociálnych sieťach a pritiahli pozornosť influencerov, komentátorov a politikov. K prípadu sa vyjadril aj prezident Trump.
Brown ml. je bezdomovec s duševnými problémami a podľa informácií CNN bol odsúdený za viaceré trestné činy vrátane ozbrojenej lúpeže, za ktoré strávil osem rokov vo väzení. Jeho matka povedala miestnej televízii WSOC-TV, že podľa jej názoru sa útoku dalo zabrániť.
Zarucká utiekla z Ukrajiny do USA po začiatku ruskej invázie v roku 2022.
