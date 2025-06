Mužovi obvinenému z vraždy političky z Minnesoty hrozí trest smrti

Minneapolis 18. júna (TASR) - Federálna prokuratúra v USA pripúšťa, že muž obvinený z vraždy prominentnej političky zo štátu Minnesota a jej manžela a zranenia ďalších osôb by mohol čeliť trestu smrti, informuje TASR podľa správy agentúry AP. Samotný štát Minnesota pritom trest smrti zrušil v roku 1911 - posledná poprava sa uskutočnila v roku 1906 – šlo o neúspešné obesenie.



AP upozornila, že v prípade vraždy političky a jej manžela prokuratúra vedie konanie na štátnej aj federálnej úrovni. Práve federálni prokurátori v pondelok oznámili obvinenie, na ktorého základe môže byť obvinenému Vanceovi Boelterovi udelený trest smrti.



Prokurátorka príslušného okresu Hennepin Mary Moriartyová sa však pred médiami vyjadrila, že v mene štátu Minnesota bude požadovať obžalobu z vraždy prvého stupňa, za ktorú by bol uložený trest doživotia bez možnosti podmienečného prepustenia.



Boelter je obvinený z vraždy bývalej predsedníčky štátnej Snemovne reprezentantov Melissy Hortmanovej a jej manžela Marka, ku ktorej došlo v sobotu 14. júna v ich dome na severnom predmestí Minneapolisu.



Predtým Boelter - podľa úradov - postrelil a zranil aj ďalšieho demokrata, senátora Johna Hoffmana, a jeho manželku Yvette, ktorí bývali niekoľko kilometrov od prvého miesta činu. V nedeľu večer sa Boelter vzdal polícii.



Federálna obžaloba obsahuje šesť bodov, z toho dva sú kvalifikované na trest smrti, pričom priťažujúcou okolnosťou je aj zistenie, že Boelter mal útok starostlivo naplánovaný a ako potenciálne ciele mal vytipované aj desiatky ďalších demokratov vrátane úradníkov v iných štátoch.



Boelterovi federálni obhajcovia sa k prípadu odmietli vyjadriť a on sám sa k vine nepriznal.



Právnik Mark Osler, expert na trest smrti na Právnickej fakulte Univerzity sv. Tomáša v Minneapolise, v rozhovore pre AP upozornil, že ak federálni úradníci budú v Boelterovej kauze presadzovať trest smrti, budú v Minnesote čeliť nezvyčajnej výzve. Objasnil, že „porota vybraná z občanov štátu, ktorý trest smrti odmieta už viac ako 100 rokov...to nie je to isté ako porota v štáte, kde je podpora pre absolútny trest.“



Vo februári 2025, hneď v prvý deň vo funkcii, generálna prokurátorka USA Pam Bondiová zrušila moratórium na „federálne“ popravy, ktoré bolo zavedené v roku 2021 počas vlády prezidenta Joea Bidena. Na federálnej úrovni zostávajú v cele smrti už len traja odsúdení. V prípade ďalších 37 exprezident Joe Biden tresty smrti zmiernil na doživotné väzenie.



Bondiová už nariadila federálnym prokurátorom, aby žiadali trest smrti najmenej v troch prípadoch, vrátane prípadu Luigiho Mangioneho, obžalovaného zo zabitia generálneho riaditeľa spoločnosti UnitedHealthcare Briana Thompsona. V ďalších dvoch prípadoch ide o vraždy spoluväzňov.



AP pripomína, že počas prvej administratívy prezidenta Donalda Trumpa bolo vykonaných 13 federálnych popráv – viac než za ktoréhokoľvek iného prezidenta v modernej histórii.