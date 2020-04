O zriadení karanténneho zariadenia v Humennom sa zatiaľ len uvažuje

Humenné 14. apríla (TASR) – O využití záchytného tábora v Humennom ako karanténneho zariadenia pre prevenciu šírenia ochorenia COVID-19 v súčasnosti Ministerstvo vnútra SR len uvažuje. V súvislosti s medializovanými informáciami to v utorok pre TASR potvrdila Michaela Paulenová z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra.



"K včera medializovaným informáciám a žiadosti skupiny rómskych občanov ísť do štátnej karantény MV SR disponuje informáciou, že Rómovia napokon svoju žiadosť stiahli a do štátnej karantény bol včera prevezený iba jeden občan z obce Bystrany," uviedla s tým, že tento Bystranec bol umiestnený v karanténnom zariadení v Bardejove.



"Čo sa týka využitia záchytného tábora v Humennom ako karanténneho zariadenia, touto možnosťou sa zaoberáme," doplnila.



Ako dodala, v rámci šiestich okresov na Zemplíne sa v súčasnosti nachádza len jedno takéto karanténne zariadenie. Ide o internát Strednej odbornej školy Drevárskej vo Vranove nad Topľou s kapacitou 80 lôžok. "Vytvorenie ďalšieho zariadenia sa v daných okresoch zatiaľ neplánuje," uzavrela.